A december 23-án aláírt tranzakció zárásához a piacon szokásos zárási előfeltételek teljesítése szükséges, amely 2026 első negyedévében várható. A tranzakció finanszírozásának biztosítása érdekében az SPP lengyel leányvállalatai és az Aareal Bank AG várhatóan 2026 januárjában írják alá a hitelszerződést.

A Shopper Park Plus magyarországi és csehországi élelmiszerfókuszú bevásárlóparkokat hasznosít bérbeadás útján - 18 kelet-közép-európai kiskereskedelmi ingatlanból álló portfólió tulajdonosa közvetlenül, illetve leányvállalatain keresztül.

A társaság korábban közölte, hogy idén az első kilenc hónapban 31,3 millió euró, a tavalyi azonos időszakihoz képest kétszeres adózott eredményt ért el a Shopper Park Plus, a bérletidíj-bevételek több mint 34 százalékkal, 6,1 millió euróra nőttek.

A harmadik negyedév végére a bérbeadottsági arány elérte a 95 százalékot, a befektetési ingatlanok összértéke az év elejétől számítva mintegy 310 millió euróról 425 millió euróra emelkedett.

A Shopper Park Plus Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei hétfőn délután változatlanul 11,7 eurón álltak, a papírok árfolyama az utóbbi egy évben 11 és 13,4 euró között változott.