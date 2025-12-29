Martina Šimkovičová kulturális miniszter év végi interjúban jelentette be a korszakos áttörést: ha az ellenőrzések során nem bukkan fel még több olyan hiba, amit eddig senki nem vett észre, akkor a látogatók végre beléphetnek a nemzeti örökség azon részeibe, amelyeket papíron már felújítottak, gyakorlatban viszont még mindig nem mernek megnyitni, írja a piros7.es.

A miniszter elmondása szerint bár az alsó és a középső vár „fel lett újítva”, a tetővel kapcsolatban apróságok merültek fel. Például az, hogy nem úgy csinálták meg, ahogy kellett volna. Ezeket a hiányosságokat az Szlovák Nemzeti Múzeum már ősszel jelezte, vagyis jóval azután, hogy milliók elmentek, és mindenki elégedetten bólogatott.

Az ellenőrzés júniusig tart, mert egy vár esetében sosem lehet elég óvatosnak lenni, főleg ha több kormány, több miniszter és egy egész államgépezet dolgozott rajta másfél évtizeden át. Ha minden rendben lesz, a minisztérium „legalább” a nyár végén megnyitná a vár egy részét.

A felső vár eközben továbbra is romhalmaz, gaz és törmelék, de ez sem probléma: majd menet közben újítják fel. Šimkovičová maga is értetlenkedett azon, hogy miért nem ott kezdték a felújítást, ahol a legnagyobb volt a kár.

Ez valóban rejtély, amelyet a szlovák államigazgatás eddigi 13 éve sem tudott megfejteni. A miniszter elismerte: tudják, hogy a nyilvánosság már „nagyon régóta” vár. A „miért nem sikerült 13 év alatt” kérdésre pedig megnyugtató választ adott: ők maguk is eltöltöttek 18 hónapot azzal, hogy feltárják az addigi hibákat. Más szóval: az idő nem veszett el, csak adminisztratív körforgásba került, olvasható a cikkben.

A Szlovák Nemzeti Múzeum szerint a felső vár törmelékmentesítése tavasszal befejeződik, a tetőszerkezeti és statikai problémákat pedig majd a Műszaki Egyetem oldja meg.

Borítókép: Felvidéki Útikalauz Facebook-oldal