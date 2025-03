Elsősorban a kisméretű, 30-40 négyzetméteres lakások iránt nőtt meg a kereslet az elmúlt hónapokban a X. és XVII. kerületek ingatlanpiacán, a problémát az okozza, hogy ezek a méretek hiánycikknek számítanak – jelezte Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője szintén azt tapasztalta, hogy ami érezhetően jól fogyott, azok a kisméretű, olcsó lakások voltak, igaz, ugyanígy az olcsó házakat is nézegették az érdeklődők. Ez azt jelenti, hogy a XXI. kerületben a 40-43 millió forintos értékhatárig keresték az eladó lakásokat a vevők, hasonlóan Szigetszentmiklóshoz, ahol 40 millió forint volt az elmúlt hónapokban a lélektani határ a lakásoknál, míg a házaknál 60 millió forint.

A IV. és XV. kerületekben szintén a kisebb, 1,5-2 szobás, erkélyes, első vagy második emeleti, felújított és jó lokációban elhelyezkedő lakások a leginkább keresettek. Hasonló helyzet rajzolódik ki a belvárosi kerületek ingatlanpiacán is, hiszen a VI., VII., VIII. és IX. kerületekben a leginkább keresett lakások a közepes méretű ingatlanok voltak.

A bel-budai és észak-budai részeken a tavaly év végi keresletnövekedés szinte kizárólag a 80 millió forintnál olcsóbb lakások piacát érintette, amelybe leginkább az egy-, másfél-, kétszobás lakások tartoztak, a családi házaknál már nem volt tapasztalható különösebb lelkesedés, ahogy az agglomeráció népszerűsége is igencsak visszafogott volt.

Ugyanakkor az idei év elején erősödött a kereslet a nagyobb méretű, nagyobb értékű ingatlanok iránt is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100 millió forint feletti kategória esetében is voltak hívások, viszont, a korszerűtlen, komoly felújítást igénylő, kifejezetten nagyméretű házakat továbbra is kerülik a vevők.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője szerint tavaly ősszel megjelent a kereslet a drágább, nagyobb, a korábbi lélektani határnál magasabb árú ingatlanok iránt. Ez azt jelenti, hogy a 80-100 milliós vagy e feletti árkategóriába tartozó ingatlanokra is akadtak érdeklődők.

A XVIII. kerületben szintén a tavalyi év végén olyan ingatlanok esetében is felbukkantak érdeklődők, melyekre évekig rá sem néztek, ami következménye annak a ténynek, hogy kevés eladó ingatlan közül lehetett válogatni. A legnagyobb kereslet az egy-, másfélszobás lakások iránt mutatkozott korábban is, de a családi házak és a társasházi lakások piaca is egyformán élénk volt.