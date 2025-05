2025 I. negyedévében 2704 új lakás épült, 2,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 5651 volt, 25 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában – olvasható a KSH friss jelentésében. A Kormány tavaly ősszel bejelentett akciótervében is már prioritást kaptak a lakhatási kérdések. Ebben fontos előrelépés a lakáskínálat bővítésének ösztönzése, valamint az évi 25 ezer lakásépítés célként való megjelölése.

A lakáspiac kínálati oldala kapott támogatást a márciusban elindult tőkeprogrammal, amelyben a Kormány 300 milliárd forintot biztosít ingatlanalapok számára megfizethető lakások, bérlakások, valamint kollégiumi férőhelyek építésére, fejlesztésére.

A pályázaton 20 piaci alapkezelő 19 alapja felelt meg a kiírt követelményeknek. A beérkezett pályázatok legnagyobb része lakások, kisebb részük kollégiumok és bérlakások fejlesztési terveinek megvalósítására irányul. A megvalósítási szakasz még az idén elkezdődik, 2-3 éven belül pedig már el is készülhetnek az új lakóépületek, kollégiumok.

A fenti intézkedés hatására a következő években várhatóan nőni fog a bérlakáskínálat is, ami moderálhatja a bérleti díjakat, azonban továbbra sem várható, hogy az igényeknek megfelelő mennyiségű megfizethető bérlakás lesz a nagyvárosokban.

Ezért a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület továbbra is javasolja egy állami / vállalkozói bérlakásépítési program intézményrendszerének kiépítését. Egy ilyen bérlakásprogram – a Kormány hosszú távú építésgazdasági stratégiájának részeként – komoly konjunktúra-kiegyenlítő szerepet tudna betölteni.

Egy, a tulajdonszerzést is lehetővé tevő állami/közhasznú, megfizethető bérlakásrendszer felállítása segíthetne abban, hogy a lakásállomány minőségi megújulásához szükséges lakásszám megépüljön Magyarországon. Így ez az intézmény olyan eszköz lehetne, amely alkalmas a lakásépítési hullámvölgy mérséklésére, a fiatal szakemberek, a fiatal családok itthon tartására, a népesedési célok támogatására is. Fontos, hogy ebben érvényesüljenek a fenntarthatósági és „zöld” építészeti szempontok, és jelenjen meg a családok gyermekvállalásának támogatása is.

Továbbá az Egyesület szerint a kiszámíthatóságot erősítené, ha megszületne egy legalább 15 évre szóló lakásprogram, amely tartalmazza az alapvető elveket, a lakásépítési, lakásfelújítási, bérlakásépítési célszámokat; a legfontosabb támogatási eszközöket és azok hozzávetőleges éves keretösszegét.