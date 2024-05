A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programja révén a bankok a 2023 végi összesítés alapján majdnem 880 milliárd forint hitelt helyeztek ki - mondta az MNB szerdai sajtóeseményén Budapesten a Fenntartható pénzügyek főosztályának vezetője.

Holczinger Norbert közölte, hogy a zöld hitelállomány túlnyomó része, csaknem 673 milliárd forint vállalatokat finanszírozott, legnagyobb részben energiatermelést és elektromobilitást.

A zöld vállalati hitelezés jelentőségét mutatja, hogy az összértékük az előző évhez képest 75 százalékkal gyarapodott, míg a teljes vállalati hitelezés 4 százalékkal.

A zöld hitelek fennmaradó részéből a zöld lakáscélú hitelek 123 milliárd forinttal, a zöld kötvények 85 milliárd forinttal részesedtek 2023 végén.

Az MNB zöld jelentése szerint a hitelintézetek klímakockázatai jelentősen nőttek, főképp az agráriumot és az energiatermelést finanszírozóké. Összességében a vállalati hitelkitettségek 16,26 százaléka kockázatos zöld szempontból, ez az eddigi legmagasabb érték. Holczinger Norbert ugyanakkor kedvező folyamatként értékelte az ingatlanfinanszírozás fellendülését, ezen belül is fenntartható kereskedelmi ingatlanok hitelezését. Az épületenergetikai korszerűsítés lakossági körben is egyre népszerűbb, ami azért is fontos, mert a belföldi ingatlanállomány kétharmada ilyen szempontból még mindig korszerűtlen.

Tavaly a zöld tőkepiac is erősödött, a zöld kötvények aránya a teljes állományon belül elérte a 24 százalékot. Összegük 539 milliárd forintról 860 milliárd forintra nőtt egy év alatt, a tavaly kibocsátott vállalati kötvényeken belül 86 százalék a zöld arány.

A zöld befektetési alapok részaránya még alacsony, de a növekedési arányuk 2023-ban elérte a 80 százalékot - tette hozzá.

Holczinger Norbert megjegyezte, hogy a zöld jegybanki kedvezményprogramban érintett kölcsönök összege ma már a teljes hitelállományon belül sem elhanyagolható. A zöld pénzügyi termékek egyre népszerűbbek, így folytatódhat a térnyerésük, az új szabályozások a vállalatokat is a fenntarthatósági beruházások felé terelik. A zöld hitelezés fellendülése azért is kedvező, mert mind a belföldi, mind a nemzetközi tapasztalatok azt igazolják, hogy a zöld hitelek kevésbé kockázatosak a többihez képest. Közölte egyúttal, hogy júniusban véget ér az OECD-vel és az Európai Bizottsággal közös, 2 éve tartó projekt, amely a biodiverzitás csökkenése miatt emelkedő pénzügyi kockázatokat vizsgálja. A kutatás eredmények közlése mérföldkő lehet a jegybank történetében, ez a terület ugyanis jórészt máig feltáratlan. Holczinger Norbert hozzátette, hogy a jegybanki ESG-ajánlás is néhány hónapon belül megjelenik, szerdától pedig az MNB legújabb zöld jelentése mellett az új zöld honlapja is elérhetővé válik.