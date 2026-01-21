Hálózati karbantartás miatt 2026. január 21. reggel 7 óra és január 23. 20 óra között a Yettel több szolgáltatása is szünetel majd – közölte a cég SMS-ben, amelyet a 24.hu vett észre.
A lap szerint a mobilszolgáltató ugyanakkor nem közölte, hogy pontosan mely szolgáltatások szünetelnek.
