Az interjúban olvashat arról, hogy:

mi változott egy év alatt az e& belépésével a PPF Telecom Group működésében,

miért vált Magyarország az innováció és az önálló 5G egyik regionális központjává,

hogyan formálja át az AI és az automatizáció a távközlési szolgáltatásokat,

miként működik együtt a Yettel és a CETIN az infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztésben,

milyen vezetői szemlélet szükséges egy globális technológiai csoport és helyi piacok összehangolásához.

Egy év mérlege: mit hozott az e&–PPF partnerség?

Egy év telt el azóta, hogy az e& többségi tulajdonosként belépett a PPF Telecom Groupba. Hogyan értékeli ezt az időszakot? Milyen mérföldköveket emelne ki?

Az elmúlt év valóban átalakító erejű volt. Nemcsak a szervezetünk, hanem a működésünkhöz kapcsolódó emberek, partnerek és közösségek számára is. Az e& és a PPF Telecom Group erőinek egyesítése egy erős regionális szolgáltatóból jövőre kész, technológia-vezérelt központot kíván formálni. Fontos mérföldköveket értünk el: mélyebb regionális integrációt, jelentősen felgyorsított 5G-kiépítést, beleértve Magyarország első valódi önálló 5G-hálózat fejlesztését (SA 5G), valamint megújult fókuszt a digitális innovációra minden piacunkon. De első lépésként talán a legbüszkébbek kulturális eredményünkre vagyunk: közös célokat teremtettünk, amelyek ötvözik a helyi igényeket és elkötelezettséget a globális ambícióval. Az első év a víziónk összehangolásáról, a hosszú távú növekedés alapjainak lerakásáról és egy lendületes indulásról szólt.

Miért volt stratégiailag fontos az e& számára a közép-kelet-európai régió, különösen Magyarország?

A PPF Telecom Group már 2018 óta jelen van a regionlis telkó-piacon és a működésben a most 1 éves, e&-del való partnerség teljesen új léptékű lehetőségeket hozott. Először is hozzáférést biztosít egy globális innovációs ökoszisztémához az AI-tól és IoT-től kezdve a fintechig és digitális tartalmakig, amelyet gyorsan adaptálhatunk és bevezethetünk piacainkon. Másodszor, a partnerség erősebb működési-operációs szinergiákat tesz lehetővé: közös platformokat, összehangolt beszerzést és szélesebb körű tudásmegosztást, amelyek növelik a hatékonyságot, a fejlődés ütemét és nap végén az ügyfélélményt.

Harmadszor pedig ez a kiterjed együttműködés nemzetközi fejlődési utakat nyit munkatársaink számára, ahol a szakértelem zökkenőmentesen áramlik Abu Dhabi, Budapest és a teljes működési terület között. Összességében ez egy izgalmas új fejezet mindannyiunk számára, amely lehetővé teszi, hogy nagyobban gondolkodjunk, gyorsabban lépjünk és nagyobb értéket teremtsünk.

Milyen új lehetőségeket nyitott meg az új tulajdonosi háttér és a cégcsoport globális jelenléte?

Közép- és Kelet-Európa gazdasági stabilitás, technológiai fejlettség és innovációra való nyitottság erőteljes kombinációját kínálja. Az e& számára ez tökéletes környezet a csúcstechnológiás megoldások kipróbálására vagy éppen skálázására, a jövő globális platformjainak kiépítésére. A csoporton belül Magyarország egyfajta innovációs központként működik. Az ország jólképzett szakemberei, a fejlett digitális infrastruktúra és erős együttműködési kultúra ideális helyszínné teszi Magyarországot, hogy az e& PPF Telecom Group stratégiai iránya kézzelfogható eredményekké alakulhassanak. Itt formálhatjuk a régió távközlésének jövőjét. Szeretném kiemelni, hogy hálózatfejlesztési fókuszunknak és előremutató 5G-stratégiánknak köszönhetően erőfeszítéseinket az Ookla is elismerte: a SpeedTest és a magyar szabályozó hatóság által közzétett Szélessáv.net független mérési eredményei szerint Magyarországon jelenleg a Yettel nyújtja a leggyorsabb letöltési sebességet mobilhálózaton. Ez természetesen büszkeséggel tölt el, és mérföldkő az ezen dolgozó csapatok számára, de folyamatosan többre törekszünk – nemcsak sebességben, hanem az ügyfélélményben és a digitális szolgáltatások sokszínűségében is.

Milyen szervezeti és működési változásokat hozott az új struktúra az elmúlt évben?

Az evolúcióra és nem a diszruptív átalakulásra összpontosítottunk. Célunk az volt, hogy megőrizzük mindazt, ami a PPF Telecomot erőssé tette, a mély helyi szakértelmet és a vállalkozói szellemet, miközben megerősítjük a globális technológiai vezető méretével és diverz tapasztalatával. Egyszerűsítettük az irányítást, közös platformokat indítottunk az innováció felgyorsítására, és fokozott együttműködést alakítottunk ki a kereskedelmi és technológiai csapatok között minden piacunkon. Legfontosabb, hogy megőriztük a „local-first” szemléletet, amivel az ügyfelek élményét érintő döntések közel maradnak magukhoz az ügyfelekhez.

Mennyiben sikerült megvalósítani a két fél közötti szinergiát – a PPF helyi tapasztalatát és az e& globális technológiai tudását?

Gyorsan haladunk, ambiciózusak, rugalmasak vagyunk. A csapatok már együttműködnek AI-alapú hálózatoptimalizálásban, digitális ügyfélélményben és közös IT-architektúrában és számos izgalmas területen. A PPF mély, helyi piaci ismereteket hoz, míg az e& globális platformokat, fejlett technológiát és hozzáférést a globális innovációs központokhoz – ez a kombináció különlegessé tesz minket Közép- és Kelet-Európában.

Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnia: mi volt az első év legfontosabb tanulsága?

Amikor a magyar csapat elközelezettsége és szenvedélye találkozik a teljes vállalat globális víziójával, és megvan bizalom, a lehetőségek messze túlnőnek azon, amit bármelyik fél gondolt volna korábban és egyedül elérhetne.

Magyarország mint innovációs központ a régióban

A Yettel Magyarország 100 százalékos tulajdonosa az e& PPF Telecom Group. Milyen szerepet szánnak a magyar piacnak a cégcsoporton belül?

Magyarország valóban különleges helyet foglal el a csoportban, stratégiailag és szimbolikusan is. Nem csupán egy piac, hanem az innováció, a tehetség és a potenciális növekedés központja. A Yettel márka erején keresztül Magyarország regionális kiválósági központként működhet, ahol a következő generációs technológiákat – az önálló 5G-től az AI-alapú digitális szolgáltatásokig – teszteljük és skálázzuk. A magyar csapat munkája során lokális, kézzelfogható értékké alakítja a globális képességeket.

A közép-kelet-európai régióban több országban is jelen vannak. Hogyan látja Magyarország szerepét a cégcsoport stratégiájában? A „számok szintjén” hogyan jelenik meg mindez? Például a első féléves árbevételi adatokat nézve nem áll rosszul a cégcsoporton belül Magyarország, sőt!

Magyarország az egyik legerősebben teljesítő piacunk és a növekedés kulcsfontosságú motorja. De jelentősége túlmutat a számokon. Regionális innovációs vezető – az első piac, amely önálló 5G hálózatot indított, és úttörő az ügyfélélmény és hálózati hatékonyság terén. Magyarország nemcsak jól teljesít, hanem kulcs szerepet tölt be abban, hogy meghatározzuk, mit jelenthet sikert az egész csoport számára.

Milyen szinergiákat látnak a Yettel és a CETIN regionális jelenlétében, különösen az infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés terén?

A Yettel és a CETIN ugyanannak a sikertörténetnek két, egymást kiegészítő pillére – az egyik vállalat kivételes ügyfélélményt nyújt, a másik pedig megteremti az ehhez szükséges infrastruktúrát. Stratégiák összehangolásával, bevált gyakorlatok megosztásával és a következő generációs hálózatokba történő összehangolt beruházásokkal gyorsabban és okosabban innoválunk. Magyarország első SA 5G-je tökéletes példája ennek a partnerségnek.

Kép: e& PPF Telecom Group

Fontos kiemelni a CETIN Group magyarországi szerepét is: a kulcsfontosságú platformokat központilag fejlesztjük, majd megosztjuk és optimalizáljuk minden regionális piacunkon, így Magyarországon is a CETIN Hungary-vel. Az SD-WAN szolgáltatások és a TV-platform bevezetése remek példák arra, hogy hogyan dolgozunk együtt. Ez az ökoszisztéma a technikai kiválóságot ötvözi az ügyfélközpontú innovációval.

Az SBB szerbiai felvásárlása volt az első akvizíció az új cégcsoport keretében. Milyen irányt jelez ez a jövőbeli terjeszkedésre nézve – várhatóak-e hasonló lépések a régióban vagy akár Magyarországon?

Az SBB felvásárlása egyértelmű jele volt stratégiai szándékunknak: nem a méretért, hanem az értékért növekedünk. Minden lépést az vezérel, hogy mennyire erősíti technológiai képességeinket, javítja az ügyfélélményt és támogatja a hosszú távú digitális átalakulást. Bár folyamatosan értékelünk új lehetőségeket, jelenlegi fókuszunk a meglévő működési területünkön belüli együttműködés elmélyítésén és az integráció felgyorsításán van.

Hogyan alakul a régió országai közti együttműködés – vannak-e közös fejlesztési vagy termékstratégiák?

Az új partnerségnek köszönhetően a regionális együttműködés is erősebb, mint valaha. Most már piacokon átívelő csapatok dolgoznak közös stratégiai prioritásokon, mint az AI, digitális platformok és ügyfélélmény-innováció. Átalakulunk az egyes piacok szolgáltatásainak „zárt gyűjteményéből” egy összekapcsolt ökoszisztémává, ahol az ötletek, technológiák és szakértelem szabadon áramlanak. Ez az együttműködő szemlélet az egyik legnagyobb versenyelőnyünk.

5G, mesterséges intelligencia és a távközlés új korszaka

Hogyan látja a telekommunikációs szektor jövőjét a következő 3–5 évben? Mely trendek formálják leginkább az iparágat?

A távközlés történetének egyik legizgalmasabb korszakába léptünk. A konnektivitás többé nem puszta közmű, hanem valódi innovációs platformmá válik. Az AI és a gyors digitalizáció hihetetlen sebességgel alakítja át a környezetet és mi ezt nem kihívásnak, hanem óriási lehetőségnek látjuk. Magyarország erős digitális infrastruktúrájával és innovációs szemléletével tökéletesen pozícionált terep ennek a váltásnak az élére. 5G-be, optikai hálózatba, automatizációba és AI-ba fektetünk, hogy okosabb, biztonságosabb és energiahatékonyabb hálózatokat építsünk, miközben megfizethetőbb, megbízhatóbb szolgáltatásokat nyújtsunk.

Milyen szerepet játszik ebben az AI, az automatizáció és a digitális szolgáltatások fejlesztése?

Az AI és az automatizáció stratégiánk középpontjában áll, amivel hisszük, hogy újragondolhatjuk a távközlést alapjait is. A Yettelnél az AI már most javítja a hálózati teljesítményt, támogatási interakciókat és egyszerűsíti a belső folyamatokat. Sok képesség csendben, a háttérben működik, megoldandó problémákat jósol meg, mielőtt azok bekövetkeznének, személyre szabja az ajánlatokat, és intuitívabbá jobb hatásfokúvá teszi az általunk kínált szolgáltatásokat. A következő hullám még láthatóbb lesz: valós idejű digitális asszisztencia, AI-alapú B2B-megoldások és okos szolgáltatások, amelyek egyszerűbbé teszik a mindennapokat. Számos területen Magyarország már előrébb jár, a Yettel app AI-alapú parkolóhely-keresője tökéletes példa arra, hogyan javíthatja észrevétlenül az AI a sokak számára bosszúságot okozó napi rutinokat.

Magyarországon milyen területeken jelenhetnek meg elsőként AI-alapú telekommunikációs megoldások?

A Yettel Magyarország az a hely, ahol a globális platformstratégia találkozik a magas szintű helyi végrehajtással. Erős digitális képességeivel, az önálló 5G úttörő szerepével és az egyszerű, ügyfélközpontú digitális élmények biztosításában szerzett tapasztalatával Magyarország természetes tesztkörnyezet a skálázható digitális platformok számára, amelyek később a régióban és akár azon túl is terjeszthetők.

Az e& csoport globálisan platformalapú növekedést hirdetett. Hogyan illeszkedik ebbe a Yettel Magyarország szerepe?

A fenntarthatóság hosszú távú víziónk központi eleme. Csökkentjük a kibocsátásokat, támogatjuk a körforgásos gazdaságot, és jelentős beruházásokat hajtunk végre a jövőre kész tehetségek képzésébe is. Célunk egy olyan távközlési vállalat felépítése, amely innovatív, ellenálló, felelős, és képes tartós értéket teremteni ügyfelek, közösségek és a környezet számára.

Vezetés globális tapasztalattal, helyi fókuszszal

Ön több kontinensen is vezetett telekommunikációs cégeket. Melyik tapasztalatát tartja a legmeghatározóbbnak a jelenlegi munkájában?

Minden piac tanított valamit, de egy tanulság kiemelkedik: a távközlésben a siker mindig az emberekkel kezdődik, az ügyfelekkel, a csapatokkal és a partnerekkel. Legyen szó Ázsiáról, Afrikáról vagy Európáról, ami igazán számít, az az empátia, az alkalmazkodóképesség és a bizalom.

Mi motiválta, hogy az e& PPF Telecom Group vezérigazgatójaként folytassa a munkát a tranzakció után is?

Számomra ez egy természetes folytatása annak az útnak, amelyben mélyen hiszek. Az e& és a PPF Telecom Group partnersége egyedülálló: globális méretet ötvöz regionális erővel és közös ambícióval, hogy újragondoljuk mindazt, amit a távközlés nyújthat. Ami motivál, az a lehetőség, hogy formálhatom ezt az átalakulást; hogy olyan csoportot építsek, amely nemcsak emberek millióit köti össze, hanem digitális fejlődést hajt végre egy egész régióban. Őszintén szeretem ezt az iparágat, nincs két egyforma nap, és az átalakulás, amelybe belépünk, a legizgalmasabb időszakká teszi számomra a távközlést.

Milyen kulturális különbségeket tapasztalt a régió és más piacok között, és ez hogyan hat a vezetésre?

A filozófiám egyszerű: felhatalmazni az embereket, bizalmat építeni és a célra összpontosítani. Nem vagyok mikromenedzser; hiszek abban, hogy a csapatoknak szabadságot, felelősséget és láthatóságot kell adni. A kultúrák közötti munka megtanított arra, hogy a sokszínűség erőteljes eszköz. Közép- és Kelet-Európa erős tulajdonosi szemlélettel, kreativitással és együttműködéssel rendelkezik, és amikor ez párosul a globális szakértelemmel, az eredmények kimagaslóak lehetnek. Személyes szinten igyekszem a jelenben élni: nyugodtnak maradni, a víziók mellett a mai napra koncentrálni és a legtöbbet kihozni abból, ami előttünk áll.

Üzenet az ügyfeleknek: mit jelent a mindennapokban a váltás?

Mit üzenne a magyar ügyfeleknek, partnereknek és munkavállalóknak az évforduló alkalmából?

Az e& PPF Telecom Group egyéves fennállása, az évforduló egyszerre mérföldkő és a hála pillanata. Köszönöm ügyfeleinknek, partnereinknek és magyar csapatainknak, akik lehetővé tették ezt a hihetetlen fejlődést. Együtt nemcsak egy távközlési vállalkozást építettünk, hanem a kapcsolódás számos formáját lehetővé tettük, vállalkozásokat segítenek és közösségeket erősítenek. Büszke vagyok arra, amit a Yettel Magyarország képvisel: globális innovációt, amelyet a helyi emberek szenvedélye és elkötelezettsége hajt.

Hogyan látja a Yettel Magyarország jövőjét az e& PPF Telecom Group részeként?

A Yettel Magyarország cégcsoporton belül továbbra is vezető szerepet tölt be a technológiában, az ügyfélélményben és a fenntartható növekedésben. Várakozásaim szerint az e& PPF Telecom Group teljes jogú tagjaként még erősebb szerepet játszik majd digitális átalakulási programunk alakításában. Magyarország lendülete még csak most kezdődik, és innovációs központként betöltött szerepe tovább fog nőni.

Mi az a cél, amit ha egy év múlva elérnek, azt mondaná: „igen, ez az együttműködés valóban sikeres volt”?

Ha ügyfeleink egyértelműen érzik az előnyöket – gyorsabb hálózatokat, okosabb szolgáltatásokat és zökkenőmentesebb digitális élményeket –, akkor tudni fogjuk, hogy ez az együttműködés valóban eredményt hozott. Izgatottan várok minden előttünk álló lépést ehhez.