Ács Tamás, az Unilever Magyarország és Adria régió ügyvezető igazgatója szerint a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszer megkövetelése mellett sem lesz lehetőség az élelmiszerárak további emelésére a fogyasztás csökkenése miatt.

A topmenedzser az Agrárszektornak azt nyilatkozta, olyan helyzetben élünk, ami példa nélküli, melyet nem várt hatások jellemeznek. Hozzáteszi, mindemellett olyan, mint az egyik fázisból kerülnénk át a másikba.

Kifejtette, hogy a járvány hatására egyes termékkategóriák forgalma visszaesett, míg másoké növekedett, vagyis vegyes hatások jöttek létre.

Ugyanakkor az alapanyag- és energiaár-robbanásnak csak negatív hozadéka volt: a legtöbb gyártóval együtt az Unilever is csak „szaladt az elszabadult árak után”. Ács Tamás úgy véli, a legtöbb cég nem volt képes patikamérlegen méricskélni, nem tudtok a fogyasztás várható visszaesésére figyelni, a költségnövekedést megpróbálták nagyobb részben az áremeléssel követni, vállalva annak kockázatot, hogy a kereslet visszaesik adott termékek iránt.

Megjegyezte, hogy különösen nagy volt a visszaesés 2022 elejét követően, amikor nagyon sok extra jövedelem jelent meg a családoknál az adóvisszatérítések miatt. Az emiatt felduzzasztott fogyasztást követően különösen látványos, 10-20 közötti volumencsökkenés következett be az élelmiszerkereskedelemben.

Az Unilever ügyvezető igazgatója szerint ugyanakkor már ennek is a végét járjuk: ahogy az infláció is elért egy szintet, ahonnan már lassan elindult lefelé, a bázishatás miatt, úgy a volumencsökkenés esetében is következett be, aminek így már mérséklődik az üteme.

Úgy véli, hogy a következő év első felében még lassú csökkenés lesz tapasztalható, mielőtt eléri a nulla pontot és lassan pozitívra fordul a mérleg. Ez 2024 második felére következhet be. A forgalomcsökkenés ugyanakkor már a jövő év elején elérheti a mélypontját az élelmiszeriparban.