Tűzoltók egy orosz légicsapás után Harkivban 2026. január 13-án
Kép: Reuters, Sofiia Gatilova
Az orosz erők ukrán források szerint összesen 318 támadóeszközt vetettek be ukrajnai célpontok ellen 2026. január 13-án
Kép: Reuters, Vitalii Hnidyi
Ukrán tűzoltók dolgoznak egy orosz rakétatámadásban kigyulladt épületnél Harkiv közelében
Kép: AFP, Sergey Bobok
Orosz légicsapásban kigyulladt létesítményt oltanak az északkelet-ukrajnai Harkivban 2026. január 13-án
Kép: MTI, Ukrán vészhelyzeti szolgálat
Mentők segítenek egy férfinak, miután kimentették egy orosz légicsapásban megsemmisült épületből 2026. január 13-án
Kép: Reuters, Sofiia Gatilova
Orosz légicsapásban kigyulladt járművek lángolnak az északkelet-ukrajnai Harkivban 2026. január 13-án
Kép: MTI, Ukrán vészhelyzeti szolgálat
Orosz rakétatámadásban kigyulladt épületet oltanak Harkivban 2026. január 13-án
Kép: Reuters, Sofiia Gatilova
Mentők és tűzoltók menedékben egy orosz rakétatámadás alatt Harkivban 2026. január 13-án
Kép: Reuters, Sofiia Gatilova

