Ballisztikus rakéták az éjszakában: rendkívüli áramkimaradások és halálos áldozatok Ukrajnában - Képgaléria Az év eddigi legintenzívebb rakétatámadását indították kedd hajnalban az orosz erők Ukrajna ellen: ballisztikus rakéták csapódtak be több városban, négy ember meghalt, többen...

