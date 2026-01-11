Meghökkentő ötlettel állt elő az egyik leglátogatottabb, egzotikus nyaralósziget: aki Balira utazna az idén, arra is készülnie kell, hogy a tartományba lépéskor be kell vallania a megtakarításait, ehhez fel kell mutatnia az érkezést megelőző, három havi bankszámláját – adta hírül a Welt.

Be kell számolni az útitervről is

A javaslat Wayan Koster, Bali kormányzójának új stratégiája, amellyel az a célja, hogy a spórolósabb tömegturistákat lényegében elriasszák az indonéz sziget látogatásától, helyettük a „minőségi turizmus” híveire összpontosítsanak. Már készül a parlamentben egy erre vonatkozó szabályozás, amit rövidesen megszavazhatnak.

Eszerint a beutazó turistáknak igazolniuk kell, hogy mennyi pénz volt a bankszámlájukon az elmúlt három hónapban, és az útitervet is be kell nyújtaniuk, beleértve a tartózkodás hosszát és a tervezett programokat.

A kormányzó szerint a megfelelő pénzügyi tartalékok kulcsfontosságú kritériumai a minőségi turizmusnak, amit ellenőrizni kell, mert rengeteg olyan utazó fordul meg Balin, akiknek csak egy-két hetes tartózkodásra van pénzük, viszont azután is maradnak, amit akár bűncselekmény útján oldanak meg.

Azt még nem határozta meg, mekkora az a minimális összeg, amit elfogadnak majd az ottléthez. A javaslatot viszont többen abszurdnak tartják belföldön és külföldön is, akárcsak Koster előző ötletét, miszerint betiltanák az Airbnb-t Balin – ezt a tervet a turisztikai minisztérium később elvetette.

Súlyos büntetés jár a szitkozódásért

A sziget nagyon keresett az utazási piacon a téli szezonban is, 2025-ben összesen 7,05 millió külföldi látogatót fogadtak, ami több mint 11 százalékos növekedés az előző évhez képest, és a legmagasabb érték tíz év alatt. A legtöbben Ausztráliából érkeznek, a napi átlagos költés 391 dollár (körülbelül 130 ezer forint).

A német külügyminisztérium azt tanácsolja, hogy a látogatók alaposan tájékozódjanak az indonéz törvényekről, mivel ez a világ egyik legszigorúbb drogtörvényekkel rendelkező országa. Ráadásul idén január 2-án új büntető törvénykönyv lépett hatályba: eszerint a házasságon kívüli szexuális kapcsolat, valamint az elnök vagy az alelnök istenkáromlása, vagy megsértése nagyon súlyosan büntetendő.