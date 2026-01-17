Először repült a Királyi Haditengerészet pilóta nélküli helikoptere. A Proteust orosz tengeralattjárók nyomon követésére és más, magas kockázatú küldetések végrehajtására tervezték.

A brit királyi haditengerészet vezetői pénteken közölték, hogy a két év alatt, mintegy 60 millió fontból, közel 27 milliárd forintból épített, távirányítható, pilótafülke nélküli Proteus helikopter teljesítette első repülését a cornwalli Predannack repülőtéren.

A sikeres tesztelés után Gwyn Jenkins első tengernagy azt mondta, hogy a jövő flottája

„lehetőség szerint legénység nélkül fog dolgozni, legénységgel csak ahol szükséges”.

Ez azt jelenti, hogy repülőgépeket, helikoptereket és drónokat telepítenek a Queen Elizabeth osztályú repülőgép-hordozókra.

A Leonardo repülőgépipari óriás által a somerseti Yeovilben épített Proteus több, mint egy tonna felszerelés szállítására képes. A pilóta nélküli helikopter a mesterséges intelligencia segítségével, a királyi haditengerészet hajóinak adatait felhasználva kideríti, hogy egy tengeralattjáró valószínűleg melyik útvonalat választotta.

A Proteus szonárbójákból álló lehallgató készülékeket dob az óceánba, hogy a tengeralattjárókból kibocsátott árulkodó hanghullámokat észleljék, majd a lokalizációt követően képes jelenteni az eredményeket a küldetés parancsnokának.

A helikopter más feladatokat is elláthatott, például légi megfigyelést, kutatást és mentést, valamint a szárazföldi erők lőszerrel és élelemmel való ellátását – számolt be róla a The Telegraph.