Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New York-i tartózkodásán kijelentette:

Magyarország ellenzi a kínai elektromos autókra kivetett európai uniós büntetővámokat.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott egyeztetés követően úgy nyilatkozott:

Magyarország a jó példa arra, hogy a civilizált kelet-nyugat együttműködés milyen komoly gazdasági hasznokat tud hozni. Ha az Európai Unió drámaian romló versenyképességét javítani akarjuk, akkor az úgy nem lehetséges, hogy közben Kínára riválisként tekintünk, és nem kínai-európai együttműködést építünk, hanem egyfajta európai-kínai konfrontációt teremtünk

– idézi az MTI a minisztert.

A tárcavezető szerint az Európai Uniónak (EU) egyértelműen az lenne az érdeke, hogy az együttműködését fejlessze Kínával, és ne konfrontációt hozzon létre.

Szijjártó Péter rendkívül rossz ötletnek nevezte a kínai elektromos autóipari vállalatokkal szembeni vámok bevezetését az Európai Bizottság részéről, a véleménye szerint ez a lépés az európai gazdaságot is egyértelműen hátrányosan érintené.

Magyarország ellenzi a vámokat, ellene fog szavazni a vámok bevezetésének, és reménykedünk, hogy a következő években civilizált, nyugodt és kölcsönös tiszteletre alapuló gazdasági együttműködés tud majd megvalósulni Kínával

– fogalmazott.

Úgy vélekedett, hogy ez EU döntése megalapozatlan, Brüsszelben az európai autógyártók érdekeire hivatkoznak, de ezek a vállalatok közben kézzel-lábbal tiltakoznak a vámemelés ellen, hangsúlyozva, hogy az nekik is komoly károkat okozna, ugyanis jelen vannak a kelet-ázsiai ország piacán ők is, egyesek gyártási kapacitásokkal is.

Azt pedig mi Magyarországon jól látjuk, milyen szorosan működnek együtt a nyugat-európai és a kínai autóipari vállalatok éppen az elektromobilitási stratégiájuk végrehajtása tekintetében

– szögezte le Szijjártó Péter.