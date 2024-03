Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Miközben két hónap után az államháztartás mínusz 1703,9 milliárd forintnál jár, ami azt jelenti, hogy februárban, egyetlen hónap alatt mínusz 1758,4 milliárd forintot termelt a magyar gazdaság, az áfanehéz költségvetésünk bevételi oldalán tapasztalhatunk némi elmozdulást.

Ugyanis az elmúlt félévben 3973,4 milliárd folyt be áfából, szemben a tavalyi év hasonló időszakának 3556,2 milliárdjával.

Kép: Economx.hu

Ugyanakkor a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. kutatásai szerint mind a lakossági, mind pedig a vállalati konjunktúraindex is csökkent februárról márciusra, és a think tank visszafogott gazdasági bővülésre számít 2024-ben.

Nem vagyunk túl boldogok

A márciusi felmérés alapján a lakosság gazdasági közérzete 1,9 indexponttal, míg a vállalatok gazdasági várakozásai 1,1 indexponttal csökkentek az előző hónapban mért értékhez képest. Így a –100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index –14,8-re, a vállalati mutató értéke pedig –12,9-re gyengült.

Így változott a lakosság gazdasági közérzete az elmúlt félévben:

2023. október: -18,8 százalék

2023. november: -18,9 százalék

2023. december: -15,2 százalék

2023. január: -11,9 százalék

2024. február: -12,9 százalék

2024. március: -14,8 százalék

Mi az a konjunktúraindex? A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. hónapról hónapra készíti el a vállalati, illetve a lakossági konjunktúraindexet. Havi rendszerességű felmérésükben 1000 vállalatvezetőt, illetve 1000 felnőtt korú lakost kérdeznek meg a gazdasági helyzet értékeléséről és az ezzel kapcsolatos várakozásaikról. A két csoport esetében 29, illetve 28 kérdést tesznek fel, amelyek a gazdasági élet széles körét lefedik. A kapott válaszok közül a kedvezők (például várhatóan javuló gazdasági helyzet) pozitív pontértéket, míg a kedvezőtlenek (a foglalkoztatás várható csökkenése) negatív pontértékeket kapnak. Ezt követően a pontértékeket átlagolva és egy –100 és +100 közötti skálára alakítva kapjuk meg a konjunktúraindexeket.

A Századvég közlése szerint a lakossági konjunktúraindex alindexei közül három gyengült, egy pedig javult az előző havi értékéhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke ugyan az előző havi 2,1-ről 0,7-re csökkent, de továbbra is pozitív tartományban maradt. A háztartásoknál az inflációs folyamatok megítélése enyhén kedvezőtlenebbé vált, hiszen a mutató a februári értékéhez képest csökkent: –74,9-ről –77,2-re. A gazdasági környezet megítélése az előző havi –17,0 pontos értékről –23,7-re romlott, míg az anyagi helyzeté –11,2-ről –9,9-re javult.

Kifejezetten érdekes megvizsgálni, hogy a különböző társadalmi csoportok hogyan látják a különböző (negatív) gazdasági folyamatokat; az inflációtól például sokkal jobban tartanak a magasabban kvalifikált, vélhetően magasabb bérszínvonalon élők, mint a nyolc általánost végzők, utóbbiak számára viszont az általános anyagi helyzet tűnik borúsabbnak.

Kép: Economx.hu

Szomorúbb üzleti környezet

A vállalati felmérés esetében egy alindex értéke vált kedvezőbbé, míg három alindex értéke gyengült. Az iparági környezeté –3,4-ről –4,7-re, az üzleti környezet mutatója –19,0-ről – 22,1-re, továbbá a gazdasági környezeté –20,8-ről –24,1-re csökkent. Miközben a termelési környezet alindex az előző havi –8,9-ről –8,8-re javult.

Így változott a vállalati szektor gazdasági közérzete az elmúlt félévben:

2023. október: -15,5 százalék

2023. november: -12,6 százalék

2023. december: -10,7 százalék

2023. január: -11,7 százalék

2024. február: -11,8 százalék

2024. március: -12,9 százalék

Kép: Economx.hu

Ez az évtized nagyon más lesz

Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Makrogazdasági Üzletágának elemzője kiemelte, az áfabevétel elmaradása valóban problémát jelent a költségvetés számára, ugyanakkor már a tavalyi év végén is tapasztalható volt a javuló trend a kiskereskedelmi adatokban. Az idei reálbér-növekedés pedig egy olyan tényező, amelynek köszönhetően a lakosság többet tud vásárolni, fogyasztani, így visszatérhet újra az a gazdasági növekedés, amit már egy ideje várnak a gazdaságpolitikai döntéshozók.

Vajon a lakosság félelemérzetének változását hogyan lehet átváltani gazdasági százalékokra?

A szakértő a fenti felvetésünkre elmondta, nem lehet ezeket a folyamatokat szétválasztani, a bizalom visszaépítése egy lépésről lépésre tartó folyamat. Az inflációs érzetet, az inflációs várakozást nagymértékben befolyásolja az, hogy mit tapasztaltunk az elmúlt években.

De ha nő a reálbér, és csökken a kamatszint, akkor a lakossági fogyasztás is elindul, bővülhet a foglalkoztatás és erősödhet a beruházási hajlandóság is. Viszont az egyensúly megmaradása itt is fontos, ha hirtelen építünk vissza egy nagyon magas növekedési pályát, az magában rejti a pénzromlási ütem gyorsulásának a veszélyét – figyelmeztetett a Századvég Konjunktúrakutató elemzője.

Kép: Economx.hu

Koncz Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy valószínűleg az előzőnél magasabb inflációs évtized várható a világgazdaságban, aminek az egyik oka, hogy az ellátási lánc sokkal töredezettebbé vált a világjárvány, az energiaválság és az orosz-ukrán háború miatt. Ezért lesz különösen fontos a belső kereslet növekedési pályára állítása és megtartása – tette hozzá.

Az elemző arra is rávilágított, hogy az exportpiacok esetében még láthatóak bizonytalanságok.

Ezt azzal magyarázta, hogy Németország egy nagyon fontos exportpiacunk, és ha ott a visszaeső gazdasági helyzet miatt csökken az igény a magyar termékek iránt, akkor ezt a hiányt valahonnan pótolni kell, és miután tavaly a belső fogyasztásunk is visszaesett, itt jelentős tér nyílt a növekedésre – magyarázta a szakértő.

Lassú bővülés

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. által a minap publikált első negyedéves GDP -előrejelzés szerint egyébként 2025-re stabilizálódhatnak a legfontosabb gazdasági mutatók. Tavaly a magyar bruttó hazai termék (GDP) volumene kismértékben, 0,7 százalékkal csökkent, ugyanakkor a következő években visszafogott bővülés következhet.

Számításaik szerint 2024-ben 2,7, 2025-ben 3,4 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság teljesítménye. Az idei és a következő évünket leginkább lassú kilábalási folyamat jellemezheti.

Az infláció lassú mérséklődésével és a reálbérek növekedésével párhuzamosan a fogyasztás fokozatos emelkedése várható a Századvég elemzői szerint. A fogyasztás idén 2,6, jövőre 4,0 százalékkal emelkedhet. A beruházásokat főként a lazuló kamatkondíciók, az EU-s források érkezése és az üzleti bizalom erősödése segítheti. 2024-ben (az előző évi –14,4 százalék után) 9,6 százalékkal emelkedhet a beruházások volumene. 2025-ben 4,8 százalékkal növekedhetnek a beruházások.