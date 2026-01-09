A francia székhelyű áruházlánc tájékoztatása szerint a napokban kisebb készletek (főként a műanyag csúszkából) már érkeznek a nagyobb áruházaikba, tehát érdemes nyitott szemmel járni az üzletekben - olvasható a Decathlon Facebook-bejegyzésében.

Ugyanakkor egy kis türelmet is szeretnénk kérni tőletek: a franciaországi útlezárások miatt a 24 tonnás kamionjaink közlekedése jelenleg korlátozott, így a hatvani raktárunkba tartó szállítmányok pár napot késnek

- írták a posztban.

Hozzátették, gőzerővel dolgoznak a megoldáson, és amint gördülékenyen halad tovább a szállítás, azonnal jelentkeznek a friss hírekkel!