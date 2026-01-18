Az autósok jelentős hányada továbbra sincs tisztában azzal, hogy az újonnan bevezetett M1 matrica mind a négy érintett vármegye fizetős útjaira érvényes – áll az autopalyamatrica.hu közleményében. A szakportál statisztikái alapján rengetegen vesznek külön-külön vármegyei matricákat, miközben kettő lényegében ugyanannyiba kerül, mint az M1 matrica, három vásárlása esetén több mint 6 ezer forintos a ráfizetés, négynél pedig már 14 ezer forint a veszteség.

Mint kifejtették, nem ez az egyetlen újdonság, amit nem ismernek: sok autós arról sem tud, hogy a 61 760 forintba kerülő, éves országos matrica már részletfizetéssel is elérhető.

Hiába vezették be 2026-ban a rendkívül kedvezményes, az M1 teljes szakaszára féláron megvehető matricát, az autósok jelentős hányada nem ismeri vagy nem érti az új típust – derül ki az oldal statisztikáiból. A portál már többször is felhívta a figyelmet arra, hogy idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni.

Mivel a tapasztalatok szerint a legtöbben ebben az esetben is az utolsó pillanatra halasztják a vásárlást, jelenleg több százezer autóst érint ez a helyzet.

Emlékeztettek, az M1-es tavaly ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát. Azonban az autopalyamatrica.hu adataiból jól látszik, hogy az „M1 regionális” elnevezés sokak számára nem egyértelmű: a vásárlók mintegy 10 százaléka az érintett négy vármegye közül legalább kettőre vásárolt matricát, de országos szinten több százan vannak olyanok is, akik külön-külön mindegyik vármegyére megvették. Ők 14 ezer forinttal jártak rosszabbul, akik pedig három vármegyére vásároltak, több mint 6 ezer forintot buktak. Két vármegyei matrica választása esetén nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye fizetős útjait használhatná az autós.

Eközben az is egyértelmű tendencia, hogy a december eleji elővásárlás kezdete óta egyre többen vásárolják az M1 regionális matricát, vagyis még a tévesztésekkel együtt is rendkívül sikeressé vált az új típus;

az eddigi adatok szerint 9-ről 14 százalékra nőtt az eladások aránya. Szakembereink szerint január végéig – ameddig a 2025-ös éves matricák érvényesek – ez még tovább emelkedik.

Az autopalyamatrica.hu ügyfélszolgálatára érkező megkeresésekből az is kiderült, hogy sokan még az eredeti bejelentés alapján azt hiszik: lakóhelyhez vagy más feltételhez kötött az M1 regionális matrica, pedig az a négy vármegye valamennyi fizetős útján használható. Azaz az M0, az M1, az M15, az M19, az M85, az M2, az M51 és az M31 teljes hosszában, továbbá részlegesen az alábbi táblázat szerint.

Jelezték, nagyon sok kérdés érkezik arról, hogy az M0-ra érvényes-e az M1 regionális matrica (igen!), egy-egy konkrét útszakasz esetében (pl. Budapest és Hatvan között) lehet-e ezt a típust venni, illetve hogy melyik csomópontig érvényes. Az autós portál szakemberei azt javasolják a bizonytalanoknak, hogy használják a matrica kalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban, de térkép is segít a tájékozódásban.

A szakportál korábbi kutatásaiból kiderült: sokkal többen vásárolnának éves országos matricát (61 760 forint), ha azt nem egyösszegben kellene kifizetni; ez visszatérő igény az autósok részéről.

Idén végre elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség, de sokan erről sem tudnak.

2026 más újdonságokat is hozott: három újabb útszakasz lett fizetős, Pest-, Baranya- és Bács-Kiskun vármegyében; az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024. februárjában lezárt szakaszát tavaly december 30-án adták át a forgalomnak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül, ismertették.