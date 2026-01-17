Ha lakást vennél, ne maradj le! Minden egy helyen: hitel, lakások, közvetítők. Kövesd az Index, az Economx és a Blikk közvetítéseit a helyszínről!
Ezzel nem számolt a kormányzat.
Nem számít a londoni hitelminősítő arra, hogy kihagynák az amerikai-grönlandi perpatvarból a diplomáciát.
Pilóta nélkül szállt fel a Királyi Haditengerészet új fegyvere, amely képes tengeralattjárók felkutatására, ellátmány szállítására és akár mentési feladatokra is.
Négyszázezer svájci frank, mintegy 165 millió forint óvadékot fizetett Jacques és Jessica Moretti, a crans-montanai szilveszteri tűzvész helyszínének tulajdonosai, akiket gyilkossággal, testi sértéssel és gyújtogatással vádolnak.
Két év alatt már több mint 200 ezren utaztak a 2023 novemberében újraindult Szeged-Röszke-Szabadka vasútvonalon. A rugalmasság érdekében most még több vonat indul egy nap.
A Ferencváros mellett két másik magyar klub is felkerült az IFFHS listájára.