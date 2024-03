Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Drasztikus lépésre szánhatja el magát a hárompárti szövetségi kormány a németeknél, amelynek szabaddemokrata tagjai a konzervatív ellenzéki CDU párttal együtt felvetették, hogy az emberek mindennapjait alaposan felborító közlekedési sztrájkok miatt meg kell kurtítani a munkavállalók alkotmányos alapjogait.

A minden korábbinál elfajultabb munkaügyi viták a létfontosságú infrastruktúrákban okoznak jelentős káoszt: hetek óta rendszeresen lebénul az ország a vasúti vonalakon, a repülőtereken és a városi tömegközlekedésben sztrájkoló dolgozók miatt. E mögött az áll, hogy az egyes területeken több tízezres tagsággal rendelkező szakszervezetek elképzelései nem egyeznek a munkaadókkal a kollektív szerződések idei béremeléseiről és a munkakörülmények javításáról.

A sztrájkok idén az élelmiszerellátásban fontos mezőgazdaság, a kiskereskedelem és az ipari termelés területein is állandósultak, ami összességében strukturális bizonytalanságokra utal, miközben súlyos pénzügyi veszteségeket okoz a legnagyobb nyugati gazdaságban.

Ez pedig szítja az egyébként is feszült belpolitikai hangulatot és tovább erodálja a szövetségi kormány népszerűségét a lakosság körében, ami miatt nő a nyomás a munkaügyi viták központi szabályozására.

Ezért Volker Wissing (FDP) közlekedési miniszter megoldásként azt javasolja, hogy egész egyszerűen korlátozni kell a sztrájkjogot.

A bíróság is a munkavállalók pártján

Németországban a sztrájk alapvető jogát az Alaptörvény rögzíti.

A munkavállalói érdekképviseletnek olyannyira nagy hagyományai vannak a németeknél, hogy rendkívül ritka a bíróságok által elrendelt sztrájktilalom, és a politikusok sem avatkozhatnak bele a folyamatban lévő kollektív egyeztetésekbe, még az állami munkaadók érdekében sem. A létfontosságú infrastruktúrákban, így például a közlekedésben sincs külön korlátozás a szervezett fellépésre, bár a jogalkotónak lenne rá lehetősége.

Ezzel élne a szövetségi közlekedési miniszter, aki felülvizsgálná a sztrájkolás jogát.

Szerinte ugyanis tűrhetetlen, hogy a szövetségi kormány tulajdonában álló Deutsche Bahn mozdonyvezetőinek szakszervezete, a GDL akkora hatást tud elérni a december óta sorozatos figyelmeztető sztrájkokkal, hogy egész Németországban elbizonytalanodott a személyi és teherszállítás vasúti rendszere – írja a Berliner Zeitung.

A miniszter azután fakadt ki, hogy a Deutsche Bahn ismét bírósági úton akarta megállítani a vasutassztrájkot, ám kudarcot vallott. Hétfő este a frankfurti munkaügyi bíróság elutasította az állami cég sürgős, ideiglenes intézkedés iránti kérelmét, mert megállapították, hogy a munkabeszüntetések „arányosak, megengedettek és törvényesek”.

Egyelőre óvatos a kormánykoalíció többi tagja: sajtóhírek szerint a Zöldek nem igazán pártolják a munkavállalók korlátozását, amit a szélsőjobbos AfD is bírál. Hasonló állásponton van Olaf Scholz pártja, az SPD is, amely a kancellár korábbi kijelentései nyomán közölte, hogy „a sztrájkhoz való jog nehezen kivívott alapjog, és az is marad, amelyet a politika nem korlátozhat”.

Húsvétkor sem járnak a vonatok

Az infláció és a megszorítások miatt romló megélhetési színvonalon aggódó dolgozók mindenesetre nem hagyják magukat: a múlt heti leállások után kedden ismét sztrájkra szólított a vasutas szakszervezet, amely a teherszállításban is újabb leállásokat jelentett be az elkövetkező hetekre. Ez pedig főleg az autóipar és a vegyipar számára okoz majd eurómilliós veszteségeket és egyre jobban ellehetetleníti a Deutsche Bahn működését.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a GDL már azt is kilátásba helyezte, hogy húsvétkor is munkabeszüntetések béníthatják meg az egész ország közlekedését, ami pedig a németeknek nagy érvágás lenne, mert az ünnepekre rengetegen terveznek utazásokat belföldön.

A stewardessek is fellázadtak

A légi közlekedés is sötét időket él meg Németországban: mivel a nemzeti légitársaság, a Lufthansa sem tud elfogadható bérajánlatot tenni, a héten sokadjára omlik össze több repülőtér forgalma a földi kiszolgáló személyzet tiltakozásai miatt.

Csütörtökön a Verdi szakszervezet felszólítására a német repülőterek légiközlekedés-biztonsági erői, azaz mintegy 25 ezer alkalmazott tart sztrájkot, ami a berlini, a hamburgi, a kölni, a stuttgarti és a karlsruhei, badeni repülőtereket érinti. Ennek keretében a dolgozók felfüggesztették az utasok és a rakományok átvizsgálását, és a szervízterületeken sem dolgoznak.

Pénteken folytatódik a káosz, mivel a biztonsági emberek sztrájkolnak a hannoveri, dortmundi, weezei, drezdai és lipcsei repülőtereken is.

A Süddeutsche Zeitung információi szerint az akció miatt például a hamburgi repülőtér törölt minden felszálló járatot a hét utolsó munkanapjaira, ami csak ebben a légikikötőben 141 tervezett indulást érint.

Kedden és szerdán pedig már a légi utaskísérők is sztrájkra léptek: az őket képviselő UFO-szakszervezet elsőként a frankfurti repülőtéren hirdette meg a leállást a Lufthansa 18 ezer alkalmazottja körében, emiatt 600 frankfurti járatot töröltek, 70 ezer utas érintettségével.

Később a müncheni repülőtéren is fellázadtak a stewardessek, ami miatt 400 járat 50 ezer utasa nem tudott menetrend szerint felszállni.

Az UFO által képviselt Lufthansások és a Cityline közel ezer légiutaskísérője arra készül, hogy országszerte folytatják a bérviták miatti munkabeszüntetéseket – közölték.