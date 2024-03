Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Húsvét hétfőtől a 18 éven felüliek elszívhatják első, engedélyezett füves cigarettájukat Németországban, ahol április elsején életbe lép az elfogadása után is még sokat támadott, kannabiszfogyasztást legalizáló törvény.

Olaf Scholz kancellár kormánya – több tartomány, illetve az egészségügyi, ifjúsági, rendészeti szervezetek által keltett ellenszélben – hosszú ideig harcolt az eddig zéró toleranciát képviselő, német drogpolitika reformjáért, amelyből a jelzőlámpás koalíció presztízskérdést csinált. A hivatalos indoklás szerint végül februárban azért szavaztatták meg a parlamentben a marihuánafogyasztás részleges legalizálását, mert abban bíznak, hogy így visszaszorulhat a méretes feketepiac és így kevesebb mérgezett anyag kerül majd a fogyasztókhoz.

Az aggályok szerint viszont inkább új utak nyílnak a szervezett bűnözésben és éppen a jogszabállyal védeni kívánt fiatalokra koncentrálnak majd a feketekereskedők. Ráadásul a legalizálás az országba vonzza majd a külföldi kannabiszturistákat is, a várható áradat féken tartása pedig különös terhet ró az ellenőrző szervekre, elvonva a figyelmet más, fontos jelenségekről.

A hétfőtől élesedő törvény alapján úgy tűnik, nem is érdemes a németországi enyhítésre építeni a jövőbeni utazási terveket, mivel változatlanul szigorú korlátozás és élesszemű kontroll lesz érvényes a turisták által jellemzően látogatott helyeken. Mutatjuk a részleteket.

Börtön járhat, ha tele van a fogyasztó zsebe

Noha a kannabisz lekerül a német kábítószertörvény tiltott szerek listájáról, továbbra is büntetik a növény használatát, három kivétellel.

Az enyhítő szabályok szerint a 18 éven felüliek bizonyos mennyiséget fogyaszthatnak, sőt, termeszthetnek is – utóbbit csak az otthonaikban, illetve júniustól az erre kijelölt, zártkörű klubokban. Ha az utcai razzia során 5 grammnál, vagy az otthoni ellenőrzéskor 10 grammnál nagyobb mennyiséget találnak valakinél, az közigazgatási szabálysértésként akár három évig terjedő börtönbüntetéssel vagy pénzbírsággal büntetendő.

A kannabisz elszívása továbbra is tilos lesz a gyermek- és ifjúsági létesítmények, a sportpályák 100 méteres körzetében, míg a turisták által gyakran látogatott sétálóutcákban a füvet csak 20 órától reggel 7 óráig lehet fogyasztani, ám az is szigorúan tilos, ha gyermekek és 18 évnél fiatalabbak is vannak a környéken.

Nem merik bevállalni a vendéglátóhelyek

A németországi vendéglátóhelyek, sörkertek többségében törvény tiltja a dohányzást, és mivel a marihuána elszívása a cigarettához hasonlítható, csak a kifejezetten dohányzó bárok üzemeltetői dönthetnek úgy, hogy engedik a fűfogyasztást is. Ezt a bejáratnál elhelyezett, tájékoztató feliratokon kell közölniük a betérőkkel – jelezte a vendéglősöket képviselő Dehoga szövetség a Berliner Zeitungnak.

A legalizálás azonban még rengeteg kérdést felvet a gyakorlatban, ezért az eleve szűk körben érintett nyilvános helyek többsége egyelőre inkább elzárkózik a lehetőség elől, mert nem akarnak összetűzésbe kerülni a hatóságokkal, és van, amelyik vendéget sem akar veszíteni a füvezők megjelenésével. Azt pedig a köztisztaság és a környék biztonsága érdekében nem tartják jó ötletnek, hogy az üzlet elé küldjék ki a füstölgő vendégeket – derült ki az eddigi felmérésekből.

Kiszorulnak a turisták a legális klubokból

Az áprilistól engedélyezett magántermesztésen kívül június elsejétől kizárólag a speciális kannabiszklubok jelentik majd az egyetlen legális beszerzési forrást Németországban, amelyek hivatalos engedéllyel működhetnek, ám legfeljebb ötszáz, helyi tagot fogadhatnak.

Még akkor is, ha a németek csak alkalmanként szívnának füvet, és nem akarnak feketekereskedőtől vásárolni, csatlakozniuk kell egy kannabiszklubhoz, ahol fényképes klubtagsági igazolvánnyal, rendszeres tagdíj ellenében 18 és 21 év között 30, afölött 50 grammot szerezhetnek be havonta, amit minden alkalommal írásban rögzíteni kell.

Azonban tagként sem adhatnak át másoknak kábítószert – főként a fiataloknak vagy a külföldi turistáknak nem, amelyet kiemelten ellenőriz a rendőrség.

A fűfogyasztás a klubgyűléseken is tilos lesz, viszont a növénytövek, magvak értékesítését otthoni termesztésre engedélyezik, fejenként legfeljebb három tő erejéig. Ám a hivatalos klubok is diszkrétek lesznek, például sehogy nem reklámozhatják magukat és nem alakulhatnak meg magánlakásban, hanem rendelkezniük kell külön raktárral, szállítókapacitással.

A klubon kívüli kereskedés továbbra is bűncselekménynek számít Németországban, amit a legális termesztőhelyek nyár eleji beindulása előtt mindenütt fokozott figyelemmel követnek.

Ezért azok az alkalmi fogyasztók vagy turisták, akik a legtöbbször jellemzően parkokban szerezték be eddig a növényt, számíthatnak a gyakoribb rajtaütésekre. A kannabisz kiskorúaknak történő értékesítését a korábbi egy év helyett legalább két év börtönbüntetéssel sújtják.

Megálljt szabtak a Coffeshop-oknak is

Az sem jelent vonzerőt a turistáknak, hogy az eredeti tervekkel ellentétben egyelőre nem lesz kannabiszt árusító üzlet a németeknél, bár Karl Lauterbach egészségügyi miniszter erre újabb törvényjavaslatot dolgozna ki.

Ha ez átmegy a parlamenten, a jövőben csak a mintarégiók gyógyszertáraiban vagy az állami engedéllyel rendelkező üzletekben tesztelik majd a korlátozott értékesítést, a közkedvelt turisztikai nyaralóhelyeken vagy például Berlinben egyelőre biztosan nem lesznek a más országokban népszerű Coffeshop-ok.