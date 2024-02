A kábítószerként nyilvántartott kannabisz kis mennyiségű fogyasztásának engedélyezését az egészségügyi tárca vezetője, Karl Lauterbach kezdeményezte. Az orvosból lett szociáldemokrata politikus régi szívügye, hogy rekreációs célokra 18 éves kor felett kis mennyiségben engedélyezzék a marihuána termelését, illetve fogyasztását.

A kannabisz kikerülne a kábítószertörvényből, amelyben a heroinnal és más kábítószerekkel együtt tiltott anyagként szerepel, és 18 éves kortól engedélyeznék 25 gramm kannabisz birtoklását.

Továbbá a tervezet magában foglalja, hogy ugyancsak engedélyezik a kannabisznövény egyes fajtáinak „személyes használatra” történő termesztését úgynevezett kannabiszklubokban, amelynek tagjai a megfelelő növényt közösen termeszthetik, és egymásnak átadhatják, de kereskedni tilos vele.

A „rekreációs” célú engedélyezést nemcsak a CDU és a CSU ellenezte, de korábban a koalíciós pártok között sem voltak közös nevezőn. Egybehangzó értesülések szerint a három kormánypárt parlamenti frakciója most azonban már teljes egyetértésre jutott, és ennek nyomán a miniszter szerint a parlamenti engedélyezés már februárban megtörténhet, de szükség van mindkét ház, azaz Bundestag mellett a Bundesrat jóváhagyására is – írja az Infostart.

Az egészségügyi miniszter régóta érvel a kannabisz mellett

A miniszter kezdettől fogva azt képviselte, hogy a szigorú tilalmi politika megbukott. Szerinte az emberek jelentős része különböző kábítószereket használ, ebből kiindulva biztonságosabb lenne minőségileg megfelelő terméket előállítani mérgező adalékanyag nélkül. Érvei között szerepelt az is, hogy a szigorú szabályozással az egészségvédelmet javítani, a feketepiacot és a szervezett kábítószer-bűnözést pedig fékezni lehet.

Az ellenzők ezzel szemben attól tartanak, hogy az engedélyezésnek mindenekelőtt a fiatalok lehetnek áldozatai. A konzervatív pártok mellett különböző orvosi szervezetek szálltak szembe a tervezettel, amelyet határozottan ellenzett a német rendőrök szakszervezete is.

A tiltakozások ellenére a kormánypártok parlamenti frakciói megállapodtak a végleges tervezetről.

A szabályozás álláspontjuk szerint mérföldkövet jelent a modern drogpolitika számára, erősíti a prevenciót, és javítja az egészség-, a gyermek-, illetve ifjúságvédelmet. Érveik között szerepelt az is, hogy segítené a fogyasztók dekriminalizálását és a feketepiac elleni hatékony küzdelmet. Ugyanakkor hangoztatták azt is, hogy a törvénynek a gyermek-, valamint az ifjúságvédelemre gyakorolt hatásait „megfelelő időben” értékelni kell, az értékelésbe pedig be kívánják vonnia szövetségi bűnügyi hivatal szakértőit is.

Az egészségügyi miniszter már korábban jelezte, hogy felvilágosító céllal tájékoztató kampányt tervez a kannabiszhasználat kockázatairól.