Napelemmel az országos ingatlankínálat alig 4 százaléka rendelkezik, közöttük az ingatlanok csaknem fele 100 millió forint alatti, 8 százalékuk pedig már 50 millió forint alatti összegből is megvásárolható – közölte saját adatai alapján a Duna House.

Az ingatlanközvetítőnél a napelemmel rendelkező ingatlanok sorába tartozik például

a 15 millió forint körüli, Tisza-tó közelében található, zömében vályogból épült parasztház,

a nagyvárosok zártkertjein felépített, állandó lakhatásra alkalmas házak

és a népszerű fővárosi agglomerációs települések 90 millió forinttól elérhető újépítésű családi házai is.

Továbbá ide sorolhatók még a többmilliárdos budai luxusvillák, illetve a szintén magas értéket képviselő, balatoni, partmenti újépítésűek is.

Rámutattak, hogy átadásra váró, újépítésű házaknál és lakásoknál is értéknövelő tényező a napelem, de nem mindegy, hogy az ár csak az előkészítést vagy magát a rendszert is tartalmazza, illetve itt is kiemelt fontosságú a dátum.

Aki 2023. szeptember 7. előtt adta be a kérelmét vagy létesített napelemet, az még 10 évig biztosan a szaldós elszámoláshoz fog tartozni, aki erről a dátumról lecsúszott, már bruttóba kerül, amelynek minden bizonnyal hosszabb lesz a megtérülése.

Használt, már napelemmel rendelkező ingatlanoknál is fontos, hogy mikor telepítették a rendszert. Az 1-2 éve épült vagy ennyi ideje napelemmel szerelt házakkal jobban járhatnak a vevők, ugyanakkor, a 6-8 éve felszerelt rendszereknél, már csak rövid ideig élvezhető a szaldós elszámolás előnye.

A közlemény idézte Benedikt Károlyt, a Duna House PR- és elemzési vezetőjét, aki elmondta, a vevői érdeklődésben egyelőre nem érezhető, hogy célzottan keresnék a napelemmel ellátott ingatlanokat. Ugyanis a jelen gazdasági helyzetben az ingatlanvásárlók zömében még inkább a saját pénztárcájuk adta lehetőségek mentén alakítják igényeiket, a fenntarthatóság és az alacsony energiaigény az idén kevésbé hangsúlyosan befolyásolja a végső döntést.