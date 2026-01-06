Nem volt könnyű a 2025 a hazai munkaerőpiacon, és a 2026 sem ígér sok jót, ha elmarad a gazdaság fellendülése és a piac keresleti oldalának erősödése, amely enyhítene a munkaerőpiac feszességén is – mondta a Népszavának hazai munkaerő-kölcsönző szektor meghatározó cége, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója.

Nógrádi József a tavalyi évről szólva kiemelte:

a munkanélküliségi ráta 2025 augusztus és október között 4,6 százalék volt, és az év végére sem javult számottevően;

a gazdaság továbbra sem tudja 200 ezer fő alá „tolni” a munkanélküliek számát;

az átlagos elhelyezkedési idő közel egy évre nőtt, ami hosszú távon komoly feszültséget okoz a munkaerőpiacon;

a „csendes elbocsátások” folyamatosan újraképződtetik a munkanélküliek körét, így az állomány nem csökken;

hogy bár a cégbedőlések száma lassult 2025-ben, ám már harmadik éve rendre kevesebb társaság jön létre, ami szintén munkanélkülieket „termel”;

egyre több cég éli fel tartalékait, a kormány újabb kkv-támogató forrásokkal próbálja enyhíteni a problémát, ám ezek a pénzek fejlesztés helyett sok esetben csak működési költségeket fedeznek, a keresleti oldali problémákon pedig kevéssé segítenek;

a bruttó és nettó átlagkeresetek az előző évhez képest jelentősen nőttek: a bruttó 691 ezer, a nettó 476 ezer forint volt az első háromnegyed évben, ami 9,1–9,2 százalékos emelkedésnek felel meg, ám a cégek csupán 15 százaléka tudott bért emelni, és a profit terhére vagy a leépítésekből fedezték a növekvő költségeket;

a 11 százalékos minimálbér-emelés a stagnáló gazdasági növekedés mellett sok vállalkozásnak komoly kihívást jelenthet.

Az igazgató kiemelte még: az idei év markáns kérdése lesz, hogy a költségek emelkedése (például az amerikai vámok miatt) mekkora hatást gyakorol majd a vállalatokra, és hogy ezeket a hatásokat milyen mértékben fogják tudni továbbhárítani. Hozzátette, hogy a választási évben megnő a bizonytalanság, sokan kivárnak például bizonyos döntések meghozatalával, ami lassítja a gazdasági folyamatokat és a beruházásokat.