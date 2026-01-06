A 2024-es évnél kicsit olcsóbb, de így is minőségi élelmiszerekkel teli pakkokkal lepte meg többezer dolgozóját a Magyar Államkincstár – tudta meg az mfor.hu. Libamáj ugyan nem volt a 4650 darab egységes karácsonyi ajándékcsomag összeállításában. A szerződés a csomagolására, valamint leszállítás az utolsó pillanatban, december 11-én kötötte az Államkincstár a Tomex Group Kft.-vel. (A Tomex Group két tulajdonosa dr. Csornai-Kovács Ákos és Farkas Tamás: előbbi a TaxSo Könyvelő és Adótanácsadó Kft.-ben, utóbbi pedig a Smoke Tea Kft.-ben is rendelkezik tulajdonrésszel. A Smoke Tea végrehajtás alatt áll, már a vagyoni részesedést is lefoglalták decemberben.)

Egyébként 2024-ben csak két ajánlattevő volt, de 2025-ben már hárman indultak, a Spark Promotions Kft. és az EAM 2010 Kft. mellett a Tomex Group Kft., ez utóbbi nyert a tenderen.

Az egész akció 241,5 millió forintba került, fejenként 51 939 forintba. 2024-ben az Államkincstár 255 millió forintot fizetett a 4500 darab karácsonyi csomagra, ami fejenként 56 ezer forintba került.

Az alábbiakból állt a kosár:

Szamos válogatás szaloncukor (legalább 340 gramm)

Bertolli extraszűsz olivaolaj (1 literes)

Sózott pörkölt pisztácia (250 gramm)

Magyar akácméz őstermelőtől (legalább 500 gramm)

Pick eredeti téliszalámi (400 gramm)

Pick vagy Rákóczi paprikás szalámi (400 gramm)

Gyulai páros kolbász (1 pár)

Riomare tonhal 3 darabos, olivaolajban (3x65 gramm)

Méhes mézes bodzaszörp (legalább 0,5 liter)

Nutella (legalább 400 gramm)

Vajas keksz fémdobozban

„Stühmer Pillanat” pisztáciás tasakban

1 üveg száraz vörös bor a szekszárdi borvidékről

1 üveg Aperol (0,7 liter)

1 üveg Unicum szilva vagy narancs vagy barista (0,5 liter)

Aszalt gyümölcs (legalább 400 gramm)

Prémium narancs vagy sárgabaracklekvár (280-340 gramm)

Olasz őrölt kávé (legalább 0,5 kilós)

Diós és mákos bejgli (egyenként legalább 0,5 kilós)

Nesquick instant kakaópor (150 gramm).

A villámgyors közbeszerzési eljárásra azért volt szükség, mert elhúzódott a Magyar Államkincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium között a dolgozók béren kívüli juttatásának költségkeretéről szóló megegyezés, emellett a Magyar Államkincstárnál az idei évben jelentős szervezeti átalakulás kezdődött, ami szintén hozzájárult a költségvetés változtatásához.