A 2024-es évnél kicsit olcsóbb, de így is minőségi élelmiszerekkel teli pakkokkal lepte meg többezer dolgozóját a Magyar Államkincstár – tudta meg az mfor.hu. Libamáj ugyan nem volt a 4650 darab egységes karácsonyi ajándékcsomag összeállításában. A szerződés a csomagolására, valamint leszállítás az utolsó pillanatban, december 11-én kötötte az Államkincstár a Tomex Group Kft.-vel. (A Tomex Group két tulajdonosa dr. Csornai-Kovács Ákos és Farkas Tamás: előbbi a TaxSo Könyvelő és Adótanácsadó Kft.-ben, utóbbi pedig a Smoke Tea Kft.-ben is rendelkezik tulajdonrésszel. A Smoke Tea végrehajtás alatt áll, már a vagyoni részesedést is lefoglalták decemberben.)
Egyébként 2024-ben csak két ajánlattevő volt, de 2025-ben már hárman indultak, a Spark Promotions Kft. és az EAM 2010 Kft. mellett a Tomex Group Kft., ez utóbbi nyert a tenderen.
Az egész akció 241,5 millió forintba került, fejenként 51 939 forintba. 2024-ben az Államkincstár 255 millió forintot fizetett a 4500 darab karácsonyi csomagra, ami fejenként 56 ezer forintba került.
Az alábbiakból állt a kosár:
- Szamos válogatás szaloncukor (legalább 340 gramm)
- Bertolli extraszűsz olivaolaj (1 literes)
- Sózott pörkölt pisztácia (250 gramm)
- Magyar akácméz őstermelőtől (legalább 500 gramm)
- Pick eredeti téliszalámi (400 gramm)
- Pick vagy Rákóczi paprikás szalámi (400 gramm)
- Gyulai páros kolbász (1 pár)
- Riomare tonhal 3 darabos, olivaolajban (3x65 gramm)
- Méhes mézes bodzaszörp (legalább 0,5 liter)
- Nutella (legalább 400 gramm)
- Vajas keksz fémdobozban
- „Stühmer Pillanat” pisztáciás tasakban
- 1 üveg száraz vörös bor a szekszárdi borvidékről
- 1 üveg Aperol (0,7 liter)
- 1 üveg Unicum szilva vagy narancs vagy barista (0,5 liter)
- Aszalt gyümölcs (legalább 400 gramm)
- Prémium narancs vagy sárgabaracklekvár (280-340 gramm)
- Olasz őrölt kávé (legalább 0,5 kilós)
- Diós és mákos bejgli (egyenként legalább 0,5 kilós)
- Nesquick instant kakaópor (150 gramm).
A villámgyors közbeszerzési eljárásra azért volt szükség, mert elhúzódott a Magyar Államkincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium között a dolgozók béren kívüli juttatásának költségkeretéről szóló megegyezés, emellett a Magyar Államkincstárnál az idei évben jelentős szervezeti átalakulás kezdődött, ami szintén hozzájárult a költségvetés változtatásához.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!