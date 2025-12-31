A The European Correspondent két, a Lidlben végzett adatgyűjtése azt mutatja, hogy Európában nemcsak az élelmiszerárak térnek el jelentősen országonként, hanem az is, hogy a helyi bérekhez mérten mennyire megfizethetők az alapvető termékek. A különbségek több esetben kifejezetten drámaiak.

A lap tudósítói kilenc európai ország Lidl-áruházaiban vásároltak, mindenhol a legolcsóbb elérhető termékeket választva, hogy összehasonlíthatóvá tegyék az árakat. Egy hat termékből álló alapélelmiszer-kosarat állítottak össze, amely almát, uborkát, rizst, olívaolajat, kávét és Nutellát tartalmazott.

Az adatok alapján a kosár ára jelentősen eltért országonként. A legdrágább összeállítás Svájcban volt, ahol az említett termékekért összesen 23,4 eurót kellett fizetni. A legolcsóbb Bulgáriában, ahol a kosár 15,4 euróba került. A két véglet között így közel 8 euró a különbség, ami a legolcsóbb kosár árának több mint felét jelenti.

Érdekesség, hogy Olaszországban és Máltán szinte azonos áron lehetett megvásárolni az élelmiszereket: előbbiben 17,6, utóbbiban 17,4 euróba került a teljes kosár. Egyes termékeknél azonban ennél is nagyobb eltérések mutatkoztak. A Nutella például Bulgáriában drágább volt, mint Svájcban, míg Máltán számított a legolcsóbbnak, Lettországban pedig a legdrágábbnak. Az olívaolaj Görögországban és Bulgáriában volt a legkedvezőbb árú – írja a Pénzcentrum.

A The European Correspondent azt is megvizsgálta, hogy az egyes országok mediánbére alapján hány ilyen élelmiszerkosarat tudnának megvásárolni az emberek egy hónapban. Ebben az összevetésben már 11 ország adatai szerepeltek.

Meglepő módon Svájc ebben a rangsorban is az élen végzett: bár itt voltak a termékek a legdrágábbak, a mediánbérből élők havonta akár 258 élelmiszerkosarat is megengedhetnek maguknak. A lista végén Bulgária (42 kosár), Szerbia (45 kosár), Lettország (51 kosár) és Lengyelország (54 kosár) áll, ami jól mutatja az európai bér- és életszínvonalbeli különbségeket.