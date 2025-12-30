Háromszáz magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól napokon belül és mintegy hárommillió ember mindennapjai válnak nyugodtabbá - írta Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden közzétett Facebook-bejegyzésében.

A 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet.

"Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést: 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetünk be súlykorlátozást országszerte" - hangsúlyozta a miniszter.

Lázár János hozzátette: a kiskapukat lezárják, a falvak a jövőben nem olcsóbb kamionos útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek, ahol családok élhetik nyugodtan az életüket.

"A magyar fuvarosokkal pedig szót értünk és megegyezünk. Élni és élni hagyni: élhető feltételek a fuvarosoknak, de élhető települések az ott élőknek" - olvasható a bejegyzésben, amelyben a miniszter az érintett kamionmentesített települések listáját is közzétette.