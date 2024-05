Az ingatlanpiaci szakértő szerint

az év elejétől a balatoni ingatlanpiacon is élénkült ugyan a kereslet a tavalyihoz képest, igaz, akkor szinte nulla volt a piaci mozgás.

Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodája ingatlanközvetítője úgy véli:

a beruházók is vevőkre várnak most, tavaly óta nem is változtattak az árakon, az új építésű ingatlanok piacán is kevés tranzakció realizálódik.