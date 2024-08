A legnagyobb eséllyel azok a banki ügyfelek találkozhatnak most sokkal alacsonyabb törlesztőrészletű kölcsönökkel, akik 2022 közepe és 2023 vége között vettek fel lakáshitelt. A kamatok abban az időszakban kezdtek felmenni, és 2023 elején tetőztek 10 százalék fölött.

Akár 100 ezer olyan lakáshitel-szerződés is lehet, amelyet a jelenleginél magasabb átlagos kamat mellett vettek fel az elmúlt bő két esztendőben, és piaci alapú kölcsön, nem kamattámogatásos konstrukció.

A Magyar Nemzeti Bank hosszú idő után most először nem csökkentette az alapkamatot, és a hosszú futamidejű hitelek kamatait meghatározó referenciamutatók sem alacsonyabbak, mint 2024 elején. Ezért

az idén már aligha számíthatnak jelentősen olcsóbb új lakáskölcsönökre azok, akik kiváltanák a meglévő drága adósságukat.

Most azonban mindezzel együtt 6,5-7,0 százalékos THM-mel is találhatnak hitelajánlatokat.

A csúcskamatok idején jelzálogkölcsönt felvevők egy hitelkiváltó kalkulátor segítségével könnyen kiszámolhatják, hogy milyen feltételekkel tudnák olcsóbban folytatni a törlesztést. Fontos ilyenkor, hogy ne az eredeti hitelösszeget és az eredeti futamidőt adja meg az adós, hanem a még fennálló tartozás összegét és a hátralévő futamidőt.

A Bank360.hu példának okáért kiszámolta, hogy aki 2022 novemberében vett fel 20 millió forintnyi lakáshitelt végig fix kamatozással, annak a tőketartozása még 19,5 millió forint. Ha ugyanezt a hitelt 10 éves kamatperiódussal vette fel, akkor 19,4 millió forinttal tartozik a banknak. Előbbi esetben 207 691 forint most a törlesztőrészlete, az utóbbi esetben pedig havonta 190 889 forintot fizet. Egy ilyen ügyfél, ha most kiváltaná a hitelét, akkor 7 százalék alatti THM-mel és 10 éves kamatperiódussal a Gránit Banknál 149 ezer forintos törlesztőrészlettel találna új jelzálogkölcsönt, a Raiffeisennél pedig havi 155 ezerért. A teljes futamidő alatt a megtakarítása, ha a végig fix kamatozású hitelt váltaná ki, akár 12,27 millió forint is lehetne, de a tízéves kamatperiódusú kölcsönnél is megközelítené a 9 millió forintot.

Tehát egy 20 milliós lakáshitelnél a teljes futamidő alatt akár 10 milliónál is nagyobb megtakarítás tudnak elérni hitelkiváltással, a havi törlesztőrészlet pedig 50 ezer forinttal is csökkenhet.

A még magas tőketartozásnál jelent a legnagyobb spórolást a törlesztésben egy olcsóbb hitel.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a bankok ragaszkodnak a jól fizető ügyfélhez. A végtörlesztésnek díja lehet, emellett ha a folyósításnál kedvezményt adtak, akkor sok esetben hűségidőt is kikötnek ezért cserébe. Sok bank elengedi a kezdeti költségeket vagy azok egy részét a hitelfelvételnél, átvállalja a közjegyzői díjat, az értékbecslés árát vagy a folyósítási jutalékot. Ha azonban az ügyfél 3-4 éven belül szeretné visszafizetni a hitelét, ezeket a költségeket utólag visszakövetelhetik a hitelintézetek. Ezeken felül kell még kifizetni a végtörlesztés akár 2 százalékos díját.

Az új banknál szintén lehetnek az új lakáshitelnek induló költségei. Ez a két tétel a hitelkiváltást alaposan megdrágíthatja, akár a tőketartozás 3-5 százalékának megfelelő egyszeri költséget is jelenthet az adós számára. Vagyis egy 20 milliós hitelnél 600 ezer-1 millió forint is lehet a kiváltás teljes díja. Érdemes tehát számolgatni.

Néhány száz- vagy ezer forintos törlesztőrészlet-csökkenés miatt aligha éri meg váltani, de havi 10 ezer forint fölött már célszerű mérlegelni a lakáshitel kiváltását.

Azoknak, akiknek emiatt több százezer forintot kellene visszafizetni, lehet, hogy megéri kivárni a hűségidőszak végét. Új hitelként pedig érdemes megfontolni a minősített fogyasztóbarát lakáshiteleket (MFL), ezeknél ugyanis a kezdeti költségek és egy esetleges későbbi hitelkiváltás költségét is limitálták. A folyósítás díja 0,75 százalék, maximum 150 ezer forint lehet, az előtörlesztésé pedig nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalékát.