Az aktuális költségvetés utólagos módosításával tavaly ugyan nem döntött rekordot a kormányoldal, de így is nyolcnaponta írta át a büdzsét – írta a hvg.hu. A lap emlékeztet, hogy a parlament 2024. december 20-án szavazta meg a a tavalyi büdzsét, és már tíz nappal később, december 30-án átírták az első változatot. Az utolsó módosításra pedig két nappal az év vége előtt került sor. 2025-ös költségvetést összesen 46-szor módosították: hét nap és 22 óra volt az átlagos idő, amíg a költségvetés egy-egy aktuális változata élt, mielőtt újabb módosítás következett volna.

Összehasonlításképpen, az Orbán-kormány a 2021-es költségvetést 85-ször írta át, átlagosan 4 nap 7 óránként, míg a 2022-est 61-szer, azaz 5 nap 23 óránként módosította. 2023-ban 55-ször változtatta meg a büdzsét, vagyis átlagosan 6 nap 15 óránként, ideértve az év végi gyors újraírást is, amikor két nappal az év vége előtt visszavonták az eredeti szöveget. 2024-ben a módosítások száma már csak 37 volt, ami 9 nap 21 órás átlagidőt jelentett, ráadásul az az év 366 napos volt.

A 2025-ös költségvetés 46 módosításával összesen 2 212 956 769 608 forintot mozgattak meg, ami a 42 851 milliárdos tervezett kiadási főösszeg nagyjából 5 százalékát jelenti.

A cikkből egyebek közt kiderül az is, hogy a legnagyobb tételek sorrendjében az első négy helyezett a rezsivédelmi alap pénzeit érinti, ez a négy 100 milliárd forint fölötti, az utánuk következő kettő hasonló módon az egészségbiztosítási alapba pakolt át 96, illetve 64 milliárd forintot. Ezeket követi az a 63,7 milliárd forint, amelyet decemberben sok más állami beruházás keretének durva megvágásával a mohácsi Duna-híd építésére csoportosítottak át.

A legkisebb tétel pedig az a 45 734 forint, amelyet december 16-án egy nagyobb átcsoportosítás egyik apró részleteként odaadtak az Építési és Közlekedési Minisztériumnak, hogy költse a Közlekedési Múzeumra.