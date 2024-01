ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Múlt héten mutatták be az Aeternitas névre keresztelt tornyot, amely a maga 450 méter magasságával négyszerese a londoni Big Bennek, és csupán 22 méterrel marad el a világ legmagasabb lakóépületétől, a New York-i Central Park Towertől. Emellett a második legmagasabb óratorony szerepét is elnyeri a mekkai Makkah Clock Royal torony után.

A projekt a dubaji London Gate ingatlanfejlesztő és a svájci Franck Muller luxusórákat gyártó cég együttműködésének eredménye – írja a CNN.

A London Gate már megvásárolta a telket Dubaj Marina kikötőjében, amelyen már egy befejezetlen 106 emeletes épület áll. A tervek szerint az óra 6 kilométer messziről is látható lesz az épület magasságának köszönhetőn. Maga az óralap 40 méter magas és 30 méter széles lesz.

A cég már elkezdte a lakások értékesítését. Az első két napban a lakások 30 százalékát eladták, annak ellenére, hogy az egy hálószobás kiadások 153 millió forintnak megfelelő összegbe kerülnek.

A lakótorony 649 egységből áll, amelybe egy- és három hálószobás lakások és villák tartoznak. A lakásvásárlók többek között olyan szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, mint az egészségügyi létesítmények, edzőtermek, spa és jógastúdió, valamint mozi, zeneszoba és könyvtár.

A torony neve latinul örökkévalóságot jelent és az azonos elnevezés Franck Muller órakollekció ihlette.

A svájci óragyártó úgy tekint az ingatlanokba való belépésre, mint egy olyan lépésre, amely segít egy olyan műemlék létrehozásában, amely tükrözi a márka innovációját és időtlen eleganciáját

– mondta Erol Baliyan a Franck Muller ügyvezető igazgatója.

Ám nem csak a feltűnő óralap fogja tükrözni a márka által képviselt stílust. Az épülethez olyan luxusanyagokat fognak használni, mint a csiszolt és polírozott fémek, márványfelületek, valamint a texturált szövetek. Emellett az előcsarnok és a recepció a márka Curvex órájának jellegzetes hosszúkás arcvonalát is képviseli, ívelt falakkal, boltívekkel és ovális bútorokkal.