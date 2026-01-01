Sok építésügyi- és más kapcsolódó jogszabály is módosult január 1-től – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán az Ingatlanjog. Mint írják,

az egyik szigorítás, hogy a tervezési térképet innentől már csak jogosult földmérő készíthet,

a másik, ennél is jelentősebb szigorítás, hogy a tervezési térkép készítésekor – néhány kivételtől eltekintve – januártól kötelező lesz kitűzni a telekhatárt.

A szakportál szerint ez „nem kicsit bonyolítja, lassítja és drágítja a feladatot”, ráadásul emiatt a tervezési térkép készítéséhez ezentúl kell mindkét földmérési-szakmai jogosultság – a „mérnökkamarai” és a „földhivatali” is. A kitűzés azonban jelentősen lassítja és drágítja a dolgokat: a szabályos kitűzés esetén ugyanis kötelező kiértesíteni az összes szomszédot, vagyis ha vitás a telekhatár, azt valahogy rendezni kell.

A jó hír viszont, hogy a szigorítás miatt például a szomszéd sem építkezhet akárhova – ez tehát oda-vissza működik.

Ugyanakkor vannak azonban lassabb földhivatalok, akiktől még a kiinduló adatok beszerzése is hónapokba telhet – teszik hozzá.