Feltétel nélküli megadás, 14 napos tárgyalás, földalatti bombázás, köszönet Teheránnak, hogy előre szólt a katari válaszcsapással, majd tűzszünet. Így változott Donald Trump hivatalos Irán politikája napról napra.

Közben hova tűnt Irán 400 kilónyi, 60 százalékos tisztaságú uránkészlete?

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán jelentette be washingtoni idő szerint hétfő este, hogy Izrael és Irán teljes tűzszünetről állapodott meg, ami lezárja a 12 napos háborút. Az amerikai elnök után Irán és Izrael is megerősítette, hogy megállapodtak a tűzszünetben, miután kedd hajnalban a harcban álló felek még támadást intéztek egymás ellen.

A vasárnap reggeli amerikai rajtaütésben több mint 125 katonai repülőgép vett részt, és B-2-es lopakodó stratégiai bombázókról összesen 14 GBU-57-es bunkerromboló bombát dobtak le, elsődleges célpontként a Fordó-i dúsítóüzem ellen.

A műholdfelvételek szerint nem sok kétség marad afelől, hogy a bombák eltalálták a létesítményt, de nem tudni, hogy behatoltak-e az alatta lévő dúsítócsarnokokba, mivel azok 300-500 méterrel a felszín alatt vannak a korábban a helyszínen járt nukleáris szakértők beszámolói alapján. Hétfőn újabb izraeli csapások érték a Fordó-hegyi létesítményhez vezető utakat, számolt be róla a The Telegraph.

Az amerikai légierő B-2 Spirit lopakodó bombázója leszáll a Whiteman légitámaszponton, Missouri államban, az Egyesült Államokban, miután visszatért a Midnight Hammer hadműveletről, az Egyesült Államok iráni nukleáris létesítmények elleni támadásáról, 2025 júniusában. Kép: Amerikai légierő/Handout Reuters

Donald Trump hétfői, Truth Socialon közzétett bejegyzésében azt állította, hogy mindhárom bombázott iráni nukleáris létesítményt (Fordó, Natanz és Iszfahán) „teljesen megsemmisítették”, aki ennek az ellenkezőjét állítja, az „álhíreket” terjeszt.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) becslése szerint Irán 400 kilogrammnyi 60 százalékos tisztaságú uránnal rendelkezik, ami kilenc-tíz atombombához lenne elegendő, ha az anyagot fegyverminőségűre, általában 90 százalékosra dúsítanák.

„Iránnak rejtett telephelyei vannak, ahol több száz, ha nem több ezer fejlett centrifuga található, amelyek képesek fegyverminőségű urán előállítására. Ráadásul a teheráni rezsim a magasan dúsított urán nagy részét titkos helyre szállította, mielőtt az Egyesült Államok lebombázhatta volna az Iszlám Köztársaság három ismert nukleáris létesítményét”

– közölte a The Telegraphnak Sima Shine, az iráni nukleáris program szakértője, a Moszad korábbi kutatási igazgatója, egyben hozzátette, hogy Irán ezen kívül tonnányi 25 százalékra dúsított uránnal is rendelkezik.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) vezetője hétfőn azt nyilatkozta, hogy az amerikai bombázás valószínűleg „nagyon jelentős” károkat okozott

„Tekintettel a felhasznált robbanóanyag-terhelésre és a centrifugák rendkívül rezgésérzékeny jellegére, várhatóan nagyon jelentős károk keletkeztek”

– tette hozzá.

Konvoj a bombázás előtt

Az elmúlt napokban, a műholdfelvételek alátámasztani látszanak Irán állításait, miszerint áthelyezték 400 kilónyi 60 százalékos tisztaságú uránkészletüket, amelynek nagy részét korábban Iszfahánban tartották.

Egy műholdfelvétel teherautókat és buldózereket mutat a Fordó nukleáris létesítmény bejáratánál, Qom közelében, Iránban, 2025. június 20-án. Kép: Maxar Technologies / Reuters handout

Az egyik képen, amelyet a Maxar Technologies, egy amerikai védelmi beszállító tett közzé, egy 16 teherautóból álló konvoj látható a Fordó-i gyár bejárata közelében lévő úton.

„Irán többször is hivatkozott arra, hogy tovább folytatják az urándúsítást. A teheráni rezsimnek az az érdeke ebben a helyzetben, hogy úgy mutassa be a hazai közvélemény és a világ előtt, hogy nem sikerült az iráni atomprogramot megsemmisíteni”

– mondta az Economx érdeklődésére Csicsmann László.

Hírszerzési fölény

A Magyar Külügyi Intézet (MKI) vezető kutatója hangsúlyozta: az elmúlt hetekben láthattuk, hogy Izrael és az Egyesült Államok olyan hírszerzési fölénnyel rendelkezik, hogy célzottan tudnak likvidálni a lakásukban atomtudósokat.

Ennek alapján nehezen tudom elképzelni, hogy az izraeli hírszerzés ne tudott volna arról, hogyha ezt a 400 kilónyi, 60 százalékra dúsított uránt máshová szállítják el

– fogalmazott Csicsmann László, aki úgy látja, hogy az iráni rezsim ideológiai okokból nem fog lemondani az urándúsításról. Kérdés, hogyan reagál majd erre az Egyesült Államok és Izrael. Visszatérnek-e a tárgyalóasztalhoz, mert jelenleg a teheráni vezetés belpolitikai okokból nehezen teheti meg, hogy leüljön és úgy tárgyaljon, mintha mi sem történt volna.

Iránból még azért elszabadult egy rakéta, pedig már bejelentették a tűzszünetet, Izrael megtorlást ígért Irán rakétát lőtt Izraelre több mint három órával a tűzszünet kezdete után, sérülésről nem érkezett hír. Izrael védelmi minisztere a tűzszünet megsértésével vádolta Iránt, és „erőteljes csapást” rendelt el Teherán ellen.

Az MKI vezető kutatója szerint az Egyesült Államok és Izrael lassítják a meggyengített Irán atomprogramját, de a jövőben bármikor újra lecsapnak majd.

„Izgalmas időszakot élünk. Abban biztos vagyok, hogy ez a történet nem zárult most le. Újra jelentkeznek majd ezek a típusú problémák. Most nyilván eléggé meggyengült Irán. Ha ez jó Izraelnek és az Egyesült Államoknak, úgy hogy akár nincs nukleáris megállapodás akkor lehet, hogy ez most egy darabig így megy majd, aztán majd jön egy újabb fejezet, amikor újra odalőnek az izraeliek”

– fűzte hozzá a szakértő.