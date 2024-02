A magyar piac egészét mind hirdetésszámban, mind megtekintésben lefedő Használtautó.hu adatai alapján a jelenleg több mint 100 ezer aktív hirdetést tartalmazó, a portál teljes hirdetésállományának 83 százalékát jelentő „Személyautó” kategóriában 6 százalékkal csökkent az átlagár tavaly februárhoz képest.

Ez az elmúlt, járvány- és háborús helyzettel, valamint inflációval is sújtott esztendők fényében komoly változásnak számít, különös tekintettel arra, hogy 2021 óta, évről évre akár több mint 30 százalékos átlagár-növekedés is megfigyelhető volt. A személyautók drágulásának ezért az elmúlt években leginkább az eladók és a kereskedők örülhettek a legjobban.

Ezek a jellemző árkategóriák

A hirdetések túlnyomó részét továbbra is az 1-3 millió forintos vételáron kínált személyautók teszik ki, miközben az elmúlt 3 év során leginkább 3-7 millió és 7-15 millió forint között növekedtek a hirdetésszámok. Előbbi esetében 30 százalékos, utóbbi esetében pedig csaknem 100 százalékos ugrásról beszélhetünk, vagyis abban az árkategóriában megduplázódott a portálon megtekinthető járműállomány. Eközben

az 1 millió forint alatti árkategóriában felére esett vissza a hirdetésszám, ezáltal az elérhető választék is.

Használt vs új

A Használtautó.hu szakértője összevetette a portálon látható átlagárakat a Datahouse új autókkal kapcsolatos átlagáraival is.

Kép: Használtautó.hu

2024 februárjában egy új Suzuki Swift például csaknem 7,5-szer drágább, mint a használtpiaci átlagár, míg a Opel Astra esetében ez megközelítőleg 7-szeres szorzót jelent. Itt fontos kiemelni, hogy a nagy árkülönbség oka többek között a használt autók széles skálán mozgó kilométeróra-állása, kora, felszereltsége és állapota, az összes elérhető modellváltozatot beleértve.

Kiválasztott népszerű modellek esetében az újonnani verziók átlagár-csökkenése 2023 hasonló időszakához képest csak a VW Golfok (-10 )százalék esetében látható. Ami pedig a használt autópiaci áraikat illeti:

mindegyik vizsgált modell átlagára legalább 44-79 százalékkal növekedett 3 év alatt.

Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője kiemelte: „Miközben az újautó-árak tovább emelkednek, addig a használt autók árai korrigálnak, így most már a vevők is egyre jobb helyzetbe kerülhetnek. Vásárlói oldalról javasoljuk megvárni március végét, hogy kiderüljön, lefelé indulnak-e az árak vagy tovább stagnálnak. A hirdetőknek pedig ekkortájt kell majd erőteljesebben előtérbe helyezniük az eladandó autóikat, ami a kínálatra is jótékony hatással lesz.”