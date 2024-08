Ha a hajónk tengerjáró hajó lenne, valószínűleg 1500 utas lenne rajta, de amikor nagyon tele van, akkor 200 és 300 lakos van rajta – mondta a CNBC-nek Jim Minarik, akinek két lakása is található az úszó társasházban, ahol ma már akár az év felét is eltöltik. A házaspár vett egy második, nagyobb lakást a The World-ön, a kisebbet pedig a családnak és a barátoknak tartják fent.

Sok lakos hozza a saját bútorát, és lakberendezőket alkalmaz lakása berendezéséhez.

Mint más sétahajó, a The World is számos étteremmel és bárral, edzőteremmel, két medencével, egészségügyi központtal és éjjel-nappali szobaszervízzel rendelkezik. De a hasonlóságok többnyire ezzel véget is érnek.

Ez egy demokratikus társadalom a fedélzeten, szavaznak olyan dolgokról, mint az útvonal, illetve a hajó felújítása

– mondta Eddie Wong, a hajó lakásügyi igazgatója. Hozzátette, sok tulajdonos észak-amerikai, de mintegy 20 különböző nemzetiségű lakosa van, köztük sok ausztrál is.

A tulajdonosok valamennyien pénzügyileg sikeres emberek.

Erre szükség is van, mert a karbantartási díjak 33 000 dollárt érnek el, és fizetni kell a személyzet költségeit. A potenciális vásárlókat átvilágítják.

A leendő vásárlóknak megnézik a pénzügyi és a bűnügyi hátterét, valamint két ajánlólevélre is szükségük van a vásárlóknak egy, már a hajón élő lakostól. Évente a lakások körülbelül 10 százaléka kerül eladásra. A tulajdonjog átlagos időtartama hét-nyolc év. A lakók egyébként a lakásukban főzhetnek, amihez a kikötőkben illetve a fedélzeten is vásárolhatnak alapanyagokat.

Míg más cégek próbálkoznak, a The World egyeduralkodó.

A Storylines nevű cég által épített előkelő lakóhajót eredetileg 2024-re tervezték útnak indítani, most a tervek szerint 2027-ben lesz a startja. A hajó nagyobb, mint a The World, és 500 szobát terveznek benne, és körülbelül 1000 ember befogadására alkalmas.