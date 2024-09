Makroadatokban gazdag hét áll mögöttünk, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ugyanis 5 témakörben is közölt adatokat.

Hétfőn a bruttó átlagkereset számait publikálta a hivatal, amely 2024 júniusában 642 ezer forint volt, 13,3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A rendszeres bruttó átlagkereset 598 200 forintra becsülik, ami az előző év azonos időszakához képest 13,9 százalékkal több. A vállalkozásoknál 595 ezer, a költségvetésben 597 800, míg a nonprofit szektorban 631 300 forintot tett ki a rendszeres bruttó átlagkereset.

A bruttó mediánkereset 518 800, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke pedig 359 200 forintot ért el,

15,3 és 15,1 százalékkal felülmúlva az előző év azonos időszakit.

Csütörtökön a turisztikai szálláshelyek forgalmáról tudunk meg adatokat. Júliusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 2,4 millió vendég 6,6 millió vendégéjszakát töltött el, ezzel a vendégek száma 4,1, a vendégéjszakáké 2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 0,3 százalékkal mérséklődött, a külföldivendég-éjszakáké 5,4 százalékkal nőtt.

2024. január–júliusban a belföldi vendégek által a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 1,9, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Pénteken 3 makrogazdasági adatot is közzétett a KSH. Elsőként az ipari termelői árakról jött adat, s eszerint júliusban az ipari termelői árak átlagosan 2,5 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,4, az exportértékesítésé 3,0 százalékkal nőttek. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 2,0 százalékkal emelkedtek, az exportértékesítési árak nem változtak, így az ipari termelői árak összességében 0,7 százalékkal nőttek.

A szolgáltatások külkereskedelmi forgalma: 2024 II. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 5,5, importja 4,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az aktívum 2,9 milliárd euró volt, 188 millió euróval több a 2023. II. negyedévinél. Az előző negyedévhez mérten az export értéke 12, az importé 7,6 százalékkal emelkedett, a többlet pedig 498 millió euróval magasabb volt. A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 925 millió, a szállítási szolgáltatások 854 millió euróval járult hozzá az aktívumhoz.

Ugyancsak pénteki KSH-közlés, hogy idén júliusban 6793 gyermek született és 10 044 fő vesztette életét.

Előbbi 13 százalékkal, 1007 újszülöttel kevesebb, mint 2023 júliusában, utóbbi pedig 2,8 százalékkal, 278 fővel több az egy évvel korábbinál.

A természetes fogyás a 2023. júliusi 1966-tal szemben 3251 fő volt. A hivatal szerint 4859 pár kötött házasságot, 14 százalékkal, ez 818-cal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Jövő héten is számos adattal szolgál majd a Központi Statisztikai Hivatal:

hétfőn a külkereskedelmi termékforgalom (június),

(június), kedden a bruttó hazai termék/GDP (II. negyedév),

(II. negyedév), csütörtökön a kiskereskedelem (július),

(július), szintén csütörtökön a külkereskedelmi termékforgalom (július),

(július), míg pénteken az ipar (július)

makrogazdasági adatait teszik nyilvánossá.

A hét fontosabb hazai gazdasági hírei

Nagy Mártonnak elege lett az áremelésekből, ráküldi a GVH-t a boltokra. A Nemzetgazdasági Minisztérium arra lett figyelmes, hogy a kötelező akciózás kivezetését követően a kereskedelmi láncok egyidejű és jelentős mértékű áremeléseket hajtottak végre alapvető termékek esetében, amely ellen a minisztérium határozott intézkedéseket tesz és kezdeményezi a Gazdasági Versenyhivatal versenyjogi vizsgálatát – tájékoztatott szerdán tárca.

A légitársaságokból is elege lett az NGM miniszterének. Nagy Márton úgy fogalmaz, bár a kormány intézkedéseinek köszönhetően csökkent a káosz Ferihegyen,

továbbra is tapasztalhatók problémák a légiközlekedésben, és a fogyasztói elégedetlenség még mindig jogos.

A problémák maradéktalan felszámolása érdekében az minisztérium határozottan fellép a jogsértést elkövető légitársaságokkal szemben, ezért a nemzetgazdasági miniszter rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el a légitársaságoknál.

Sűrű hete volt Nagy Mártonnak. Készül ugyanis az NGM-nél egy új lakástámogatási terv, szeptemberben érkeznek a konkrétumok: adókedvezményt kapna, aki megtakarításaiból, vagy azok hozamából előrehozná a későbbre tervezett ingatlanvásárlását. Addig a Gazdasági Kabinet újraindítási akcióterve azt vizsgálja, hogy a hosszútávú megtakarításokat miképpen lehetséges opcionálisan, a lakosság döntésének függvényében, adómentesen felhasználni otthonteremtés céljából.

A jegybank a piaci várakozásoknak megfelelően 6,75 százalékon hagyta az alapkamatot. Virág Barnabás elmondta, az inflációs cél elérése érdekében a stabilitásorientált monetáris politika korszakába léptünk. A szolgáltatói szektor inflációja az első fél évben 10 százalék körül alakult, elindult azonban egy javuló tendencia az átárazásokban. AZ MNB alalnöke hozzátette, Az infláció a következő hónapokban visszatér a toleranciasávba, az alapvető folyamatokban a dezinflációs trend 2025 első negyedévében várhatóan folytatódik.

Bejelentették a csütörtöktől érvényes benzinárakat. A sorozatos árcsökkentés után csütörtökön nem változtak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A kúthálózatok tagjai persze dönthetnek úgy, hogy ennek ellenére módosítanak az áraikon. Jelenleg így festenek az átlagos üzemanyagárak a Holtankoljak blog szerint: 95-ös benzin: 597 forint / liter, gázolaj: 601 forint / liter.

Egyértelműen veszítettek vonzerejükből az elmúlt hónapokban az állampapírok, többnek is csökkentette a kibocsátó a kamatait, illetve a piaci hozamok is lefelé tartanak, mégsem lehetetlen 9-10 százalékos megtérülést kínáló befektetést találni itthon. Aki nem elégszik meg a most megvehető lakossági állampapírok kamatával, érdemes körülnéznie a hazai bankok (és jelzálogbankok) kínálatában, főleg azok közt, amelyek aktívan gyűjtenek forrást és a kötvényprogramjuk sincs felfüggesztve.

Ipari, kül- és kiskereskedelmi, valamint GDP-adatokat hoz a szeptember első hete

Hétfőn a külkereskedelmi termékforgalom júniusi alakulásának második becslését teszik közzé. Az első becslés alapján az export euróban számított értéke 10, az importé 7,8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. A termék-külkereskedelmi egyenleg 472 millió euróval romlott. Az előző hónaphoz viszonyítva a külkereskedelmi termékforgalom szintje az exportoldalon 1,9, az importoldalon 1,3 százalékkal nőtt. Júniusban a kivitel értéke 12,2 milliárd eurót (4802 milliárd forintot), a behozatalé 11,1 milliárd eurót (4370 milliárd forintot) tett ki. A termék-külkereskedelmi egyenleg 1,1 milliárd euró (432 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbihoz képest az export euróban számított értéke 10, az importé 7,8 százalékkal csökkent.

A második negyedéves GDP második becslése kedden jelenik meg. Az első becslés szerint Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 második negyedévében a nyers adatok szerint 1,5 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki értéket. Az előző negyedévhez képest - a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint - a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal csökkent.

A külkereskedelmi termékforgalom júliusi első becslése mellett csütörtökön közlik a kiskereskedelem júliusi adatait. Júniusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,7, naptárhatástól megtisztítva 2,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakihoz képest, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,1 százalékkal mérséklődött az előző hónaphoz viszonyítva. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,5 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. 2024. január-júniusban a forgalom volumene - szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint - 2,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Pénteken az ipari termelés júliusi adatait közlik. Júniusban az ipari termelés volumene 8,2, munkanaphatástól megtisztítva 3,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2023 júniusában. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesett a termelés. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2024. májusinál.