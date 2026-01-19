Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 385,35 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 385,01 forintnál.
A dollár jegyzése 331,40 forintra gyengült 331,95 forintról, a svájci frank viszont 413,61 forintról 414,78 forintra drágult.
Az euró árfolyam 1,1628 dollárra emelkedett a péntek esti 1,1598 dollárról.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!