Felszámolási eljárás indult az Update Market nevű cég ellen, amely 2023-ban vette át Schobertéktól az Update üzlethálózatot és beszállítói kört, miután az a Covid alatt a csőd szélére került – tudta meg a Blikk. A cég weboldalait sem lehet elérni, a hírek szerint ennek is a több millió forintos tartozás az oka. A myupdate.hu webshop 18 napja nem működik, az updatemarket.hu oldalon is csak hibaüzenet jelenik meg.

A cég tulajdonosa Fazekas Zoltán - a Nemzeti Cégtár adatai szerint - a 2015-ben és 2016-ban alapított gazdasági társaságait nevezte át 2023-ban Update Food Holding Zrt.-re, illetve Update Market Kereskedőház Zrt.-re. Az Opten cégadatbázis szerint mindkét társaság ugyanarra a paksi címre van bejelentve, és mindkettő „máshová nem sorolt egyéb élelmiszergyártással" foglalkozik.

Miután a jelenlegi tulajdonos nem akart nyilatkozni, Schobert Norbert annyit mondott, ez már nem az a márka, amit ő alapított 2003-ban, Norbi Update névvel. „A bolthálózathoz, a termékfejlesztéshez három éve nincs közöm. Azt sem tudom, mit lehet kapni a boltokban, és a cégben dolgozókkal sem tartom a kapcsolatot.”

Hozzátette, húsz évig rendkívül sikeresen működtették a franchise-hálózatot, amelyhez fénykorában 112 üzlet tartozott. A COVID alatt elkezdődött az összeomlás, a plázák ugyanis nem adtak kedvezményt a bérleti díjakból, annak ellenére, hogy alig volt fizikai forgalom, közben az egészsége is megromlott, és jó ideig nem tudott az üzleti ügyekkel foglalkozni. Ekkor került a képbe Fazekas Zoltán.

„Milliárdos üzletemberként ismertem. Azt hittem, jó kezekbe kerülnek a dolgok.”

„Amikor a nevem a márkáról lekerült, én is kikerültem ebből a vállalkozásból. Bár nincs hozzá közöm, sajnálom, mert az életművem volt" – tette hozzá.