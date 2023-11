Kérdés: Tudta? Évi 4,5 ezer milliárd csikk végzi az utcán világszerte. Eldöntendő kérdés lévén pedig a válaszok pedig értelemszerűen: igen/nem. Mindez egy szavazóurnára emlékeztető zöld dobozon, a cigarettavégeket bedobva pedig máris voksolhatunk. Arról nincs pontos felmérés, mekkora lehet ez a szám Magyarországon, de

ha lakosságarányosan viszonyítjuk a bő 8 milliárdot a kevesebb, mint 10 millióhoz, akkor bizony 5,6 milliárdnál is több csikket dobunk el egy év leforgása alatt, ha hihetünk a statisztikának, több mint 15,4 milliót naponta.

Elkeserítő adat, miközben a cigarettacsikkek eldobása világszerte – így Magyarországon is – a környezetszennyezés egyik leggyakoribb formája, jelentős károkat okozhat. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi adatok szerint a hazai lakosság 25,8 százaléka dohányzik (ennél csak a bolgároknál, a törököknél és a görögöknél magasabb valamivel az arány), azaz csaknem 2,5 millió fő, feltételezhető, hogy átlagosan naponta legalább hat szálat csak úgy eldobnak.

Csikkmentes kerület

A Füstmentes.hu együttműködésével a II. kerületi önkormányzat kedden bejelentette a Csikkmentes 2. kerület program indítását. A projekt célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a környezeti ártalmak redukálásának fontosságára, az eldobott cigarettacsikkek által okozott környezeti károkra és a hulladékelhagyás csökkentését szolgáló fogyasztói magatartásra.

Az eseményen elhangzott, hogy a cigarettacsikkekben nem csupán a műanyagrészecskék okozhatnak súlyos környezeti szennyezést, de mindaz a cigaretta égése során keletkező 7000 vegyület is a levegőbe, vízbe, talajba kerülve ártalmas lehet a környezetünkre – dohányzókra és a körülöttük lévőkre egyaránt –, amelyek közül 93-ról megállapította az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal, az FDA, hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre.

Ezért is vágott bele a csaknem 90 ezer lakossal rendelkező népszerű budai kerület abba a programba, amelyben – a szemléletformálás, ismeretbővítés és az egyéni szokások megváltoztatása érdekében – a „keze alá dolgoznak” a felelős magatartás iránt fogékony dohányosoknak. A program keretében szemléletformáló – szavazóurnára emlékeztető – csikkgyűjtő edényeket helyeznek ki a kerület köztereire, első körben tíz darabot.

Kiszélesítenék a programot

Kovács Márton alpolgármester arról beszélt, hogy a II. kerület autentikus helyszín a modellprogramhoz: az önkormányzat saját maga dolgozta ki és indította útjára a Csikkmentes II. kerület elnevezésű projektet, hogy felhívja a lakosság figyelmét a környezeti ártalmak csökkentésének fontosságára, az eldobott cigarettacsikkek által okozott környezeti károkra és a hulladékelhagyás csökkentését szolgáló fogyasztói magatartásra. A mostani együttműködés így a már meglévő alapokon épülhet tovább, és lehetővé teszi a kezdeményezésük kiszélesítését. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy ez egy pilot program, az első időszak eredményeit kiértékelve pedig sikeres fogadtatás esetén elképzelhető, hogy a főváros több pontján, más kerületekben is megjelenhetnek hasonló edények, és persze egy best practice átvételét a vidéki nagyvárásokban sem tiltja senki és semmi…

Linczényi Márkó moderátor, Kovács Márton, a II. kerület alpolgármestere, Hajdu Márton, a Füstmentes.hu képviselője, Rozsos Zsolt, a Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Kép: economx

Ennek megfelelően a kihelyezett gyűjtőedények darabszámát folyamatosan hozzáigazítják majd az igényekhez és a tapasztalatokhoz, arra számítva, hogy a program kommunikációja nyomán a gyűjtésbe bekapcsolódók száma és aktivitása is növekszik. A gyűjtőedények felületét a szervezők a kezdeményezés üzeneteinek kommunikálására, illetve felhangosítására is felhasználják: olyan kérdések, illetve információk jelennek majd meg az edények oldalain, amelyek a gondolatébresztő, az egyéni – akár kis léptékben történő – felelős hozzáállást segítő tartalmaikkal maguk is nagyban hozzájárulhatnak az akció sikerességéhez. Ilyen a bevezetettben említett évi 4,5 ezer milliárd csikkes feladvány is.

A környezetünk és az egészségünk érdekében is a legjobb természetesen az, ha el sem kezdünk dohányozni vagy ha dohányzunk, akkor a leszokás mellett döntünk

– szögezte le Hajdu Márton, a Füstmentes.hu szóvivője. Meggyőződésük, hogy a legtöbb emberi tevékenységnek létezik ártalomcsökkentett, a környezetre és az egészségre kevésbé káros változata. Hozzátette: azon felnőtt dohányzók esetében, akik valamilyen okból nem szoknak le, az ártalomcsökkentő megoldások célja az életminőség javítása mellett a környezet védelme. Tapasztalataink szerint ez csak összefogással, valamennyi érintett szereplő bevonásával lehet igazán hatékony.

Hatalmas károkat okozhat

Több hektáros területre kiterjedő tüzeket is okozhat egyetlen égő cigarettacsikk eldobása Rozsos Zsolt, a Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke szerint, de a természeti környezet, így az erdők és vegetációs területek mellett az épített környezetben is óriási károkat okozhat a felelőtlen magatartás, mind a lakó-, mind pedig az ipari ingatlanokban. Az év vége közeledtével arra is felhívta egyúttal a figyelmet, hogy a karácsonyi tűzbalesetek egyre ritkábbak, hiszen már nem szokás égő gyertyákat elhelyezni a fenyőfán, az adventi időszakban viszont egyre több riasztást kapnak a koszorú okozta tűzeset miatt.