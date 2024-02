Még tavaly decemberben jelentette be Botka László, Szeged polgármestere és Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter, hogy Szegeden építi meg első európai elektromos autógyárát a Teslát is maga mögé utasító kínai autógyár, a Build Your Dreams (BYD). A hatalmas gyár és ipari park az eddigi információk alapján a szegedi nagybani piac mellett épül fel, az ELI-ALPS Lézerkutató Központ szomszédságában.