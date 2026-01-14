Megkezdődött a Budapest–Belgrád vasútvonal lezárásával és átadásával kapcsolatos koordináció a kivitelezésben részt vevő vállalkozásokkal. Ennek keretében Csepreghy Nándor miniszterhelyettes egyeztetést tartott az érintett magyar és kínai kivitelezőkkel, valamint az ellenőrzést végző szervezetekkel – jelentette be Facebook oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Lázár János miniszter legutóbbi tájékoztatása szerint a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi, mintegy 160 kilométeres szakasza teljes egészében elkészült, jelenleg a tesztüzem zajlik.

Február 27-én megnyílik a vonal a teherforgalom előtt, a személyszállítás pedig várhatóan február vége és március 15. között indul el.

A személyvonatok akár 160 km/h, míg a tehervonatok 100–120 km/h sebességgel közlekedhetnek. Budapest és Kelebia között az utazási idő mindössze 90 percre csökken.

A járatok a Keleti pályaudvarról kétóránként indulnak majd Kelebia irányába, napi három pár magyar és három pár szerb vonattal.

A beruházás nemcsak egy kiemelt nemzetközi áruszállítási folyosót hoz létre, hanem jelentős előrelépést jelent a budapesti és a dél-alföldi elővárosi közlekedésben is, gyorsabban és kényelmesebben utazhatnak a Délegyháza, Kiskunhalas és Soltvadkert felőli ingázók is - hangsúlyozta a szaktárca.