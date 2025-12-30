A Balaton déli partján tapasztalt halpusztulások nem elszigetelt események, hanem egy komolyan veendő, rendszerszintű ökológiai kockázat tünetei. A jelenség túlmutat egy-egy kikötőn vagy helyszínen, és a Balaton jövőbeli működése szempontjából kritikus kérdést vet fel - mutatnak rá a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei.

A kutatók a a Balaton déli partján létesített kikötők ökológiai kockázatairól, a téli oxigénhiányos állapotokról és a halpusztulásról tették közzé a Facebook-oldalukon tudományos állásfoglalásukat. Megállapításuk szerint

a Balaton déli partján, az egyes kikötők térségében tapasztalható téli halpusztulások nem elszigetelt, helyi problémák, hanem emögött egy összetett, rendszerszintű jelenség áll, amely a klímaváltozás és az elmúlt évek intenzív partmenti beépítéseinek együttes következménye.

Hangsúlyozták, hogy a halpusztulás nem köthető kizárólag egyetlen kikötőhöz vagy beruházáshoz. A Balaton déli partján létesített, bővített vagy átalakított kikötők esetében hasonló ökológiai kockázatok rajzolódnak ki, különösen ott, ahol nagy kiterjedésű, mélyített és erősen védett öblözetek jöttek létre.

Emellett a klímaváltozás és a téli viszonyok átalakulása is felelőssé tehető a halpusztulásért. Miután ritkábban fagy be a tó vize és a téli időszakban is erősen hullámzik a víz, a télen alig táplálkozó halak hullámzástól védett területeket keresnek, ilyenek a kikötőmedencék is.

A halak tömegesen húzódnak ezekbe a nyugodtabb öblözetekbe, ahol azonban a vízcsere korlátozott, és nagy az oxigénhiányos állapot kialakulásának kockázata.