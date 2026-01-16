Egy magyar állampolgár feljelentést tett a dubaji rendőrségen, amelyben azt állítja, hogy Radnai László és egy másik férfi, az ugyancsak szökésben lévő Csjef Zoltán átverték őt. Radnait korábban befolyással üzérkedés miatt ítélték el, jogerősen. Tavaly januárban ezért börtönbe kellett volna vonulnia, ezt azonban nem tette meg. Csjef ellen tavaly áprilisban adtak ki elfogatóparancsot.

A Telex birtokába jutott feljelentés szerint a sértett állítólag 2025 áprilisában találkozott a két szökésben lévő férfival, aki azt állították, hogy hónapok óta Dubajban élnek és bejegyzett cégük van. Korábban nem ismerték egymást, de telefonszámot cseréltek.

Az ezután már Magyarországon tartózkodó férfitől Radnai sürgősen pénzt kér telefonon, összesen 60 ezer eurót, vagyis több mint 23 millió forintot, különben a vállalkozását megszüntetik. Cserébe azt ígérte a feljelentőnek, hogy két héten belül visszafizeti az összeget, két magyarországi ingatlan eladása után. Csakhogy ez nem történt meg, a megbeszélt fizetési határidőket követően sem.

Ezután a sértett a feleségével Dubajba utazott, ahol Csjef fogadta őket, és azt állította, hogy Radnait előző nap letartóztatták, a szabadon bocsátás elintézésére egy magyarul beszélő ügyvédet ajánlott, 100 ezer dirham ellenében. A sértett ezt gyanúsnak találta, ezért nem fizetett. Később személyesen is találkozott Radnaival, aki feldúltan számon kérte, hogy miért nem fizetett, majd újabb, ugyancsak betartatlan visszafizetési ígéreteket tett.

A feljelentés szerint a két bűnöző az Al Marjan Island nevű mesterséges szigetcsoport egyik luxushoteljében tartózkodhatnak, a sértett a dubaji rendőrségnek többek között a bankszámla-bizonylatokat és a telefonszámokat is megadta.

Radnai László a rendszerváltás utáni magyar szervezett bűnözés egyik emblematikus figurája. Alvilága körökben a „magyar keresztapaként” is emlegették. A kecskeméti maffiaperben 2006-ban 12 év fegyháza ítélték, de 2012-ben kegyelmet kapott a köztársasági elnöktől. Ezt részben annak tulajdonítják, hogy több, a kilencvenes években történt, sokáig felderítetlen gyilkossággal összefüggésben – Fenyő-gyilkosság, Aranykéz utcai robbantás – terhelő vallomásokat tett.

A cikk megjegyzi, hogy Dubaj ma már jobban együttműködik az EU-val és az Interpollal, de a kiadatási eljárások továbbra is lassúak, és Radnai, illetve Csjef neve nem szerepel az Interpol red notice adatbázisában.