Sokáig úgy tűnt, az állampapírok legyőzhetetlenekké váltak a kockázatmentes befektetések piacán, mert nincs, ami megelőzze őket. Ehhez képest a csökkenő infláció alaposan átrendezte a viszonyokat. A befektetők számára a már legyőzöttnek hitt bankbetétek újra alternatívává váltak.

A kormány csúcsra járatta a 2014 óta egyengetett lakossági állampapír stratégiáját, aminek az lett az eredménye, hogy a bankbetétek törvényi erővel maradtak le a lakossági állampapírokhoz képest.

A 2019-ben kamatadómentessé tett állampapírok 2023-ban nem kapták meg a kamatot érintő szociális hozzájárulást sem, miközben a bankbetéteknél a két adónem a kamat 28 százalékát veszi el a betétesektől.

A bankbetétek „futottak még” kategóriába kerülése egyértelművé tette a bankok számára, hogy nem itt kell felvenni a versenyt az állammal, így csak néhány bank küzdött a piacelsőségért. Mindezt jól mutatta, hogy még a vágtató infláció időszakában sem hagyták el a lekötött betéti kamatszintek az évi 0,1 százalékos mértéket, ami egyértelmű pénzromlást jelentett a betéteseknek.

Ahogy szelídült az infláció, a bankbetétek kamatának iránytűjéül szolgáló jegybanki alapkamat újra összemérhetővé vált az általános pénzromlás mértékével – mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ennek hatására pedig növekedésnek indultak a bankbetétek kamatai is, sőt, új bankok is beszálltak a ringbe. Mindez elsősorban a betétesek számára kedvező változásokat indított el, melyek mára be is értek.

Csökkenni fognak a kamatok, most érdemes befektetni

Jelenleg hosszú távra a legkedvezőbb fix kamatot a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) ígéri, mely 3 évre évi 7 százalékos kamatot fial.

A jegybanki alapkamat 2024. február 28. óta 9 százalék, azonban még ennél magasabb kamatozású bankbetéteket is találunk a piacon. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek az ajánlatok rövid távra szólnak, és jelenleg nem lehet előre látni, hogy meddig tart ki a bankbetétek lendülete, mint ahogy azt sem, meddig bírja tartani ezt a kamatszintet a FixMÁP.

Bár a már megvásárolt állampapírok megtartják a kamatszintjüket a futamidő végéig, a későbbiekben megjelenő új állampapír sorozatok kamatszintje az inflációval arányosan várhatóan csökkenni fog, mint ahogy a bankbetéteknél is kamatcsökkenés várható.

A bankbetétek most viszont valóban imponáló kamatokkal csábítják a betéteseket. Annak ellenére, hogy a kormány megoldotta, hogy Ügyfélkapun keresztül az otthonról is meg lehessen nyitni az állami értékpapírszámlát, a konzervatívabb befektetők értékelhetik a lekötött betétekben, hogy nincs szükség hozzájuk értékpapírszámlára.

Ezekkel a lekötött betétekkel versenyeznek a bankok

A K&H Banknál bármely lakossági bankszámlás ügyfélnek lehet K&H rajt betétje, aki már legalább 6 hónapja nyitotta meg a bankszámláját. A konstrukcióba 500 ezer forinttól lehet befektetni 90 napra évi fix 12 százalékos kamatért, a számlára érkezett új pénzből.

Az MBH Banknál 6 hónapra évi fix 10 százalékos betétkamatot kapnak a prémium ügyfelek már 100 ezer forinttól az Akciós Prémium Betétben, ha új pénzt kötnek le. A kamat évi fix 11 százalékos akkor, ha a betétes a bankcsoportnál összesen legalább 50 millió forint személyes megtakarítási összvagyonnal rendelkezik.

A Gránit Banknál évi 7,25 százalékot fial már 50 ezer forinttól a Gránit KamatMax Plusz betét 13 hónapon át, de ez egy változó kamatozású konstrukciót takar, mely a jegybanki alapkamatot követi. Itt nem szükséges új pénz elhelyezése, de aktivált betéti kártya viszont igen.

A fix kamatot nyújtó lekötések közül 6 hónapra a Gránit KamatMax betét kínál évi 6,75 százalékot szintén 50 ezer forinttól, azonban itt feltétel havonta legalább 20 ezer forint összértékű sikeres vásárlás a bankkártyával a teljes betétlekötési idő alatt.

3 hónapra a Gránit eBank betét hozza a legmagasabb kamatot, mely évi 7 százalékot takar már 50 ezer forinttól. A magas kamat feltétele új pénz és teljes körűen aktivált eBank (mobilapplikációs) szolgáltatás.

A MagNet Bank egy egyedülálló konstrukciót dobott piacra nemrég. A kizárólag új ügyfeleknek, 500 ezer forinttól nyitható Hello Betét abban különleges, hogy a kamaton felül bónusz összeget is fizet a betéteseknek, melyre a kamatadó és a szociális hozzájárulási adó nem vonatkozik, személyi jövedelemadót pedig nem kell utána fizetni. A 6 hónapra évi 5,25 százalékos kamatot fizető lekötésre a lekötött betét összegétől függően 7 500 – 150 ezer forintos bónusz összeg jár.

A lekötött betétek kamatait minden felsorolt konstrukció esetében 15 százalékos személyi jövedelemadó (kamatadó) és 13 százalékos szociális hozzájárulási adó terheli.

Azok a betétek, melyek Tartós Befektetési Számlára helyezhetőek, 5 teljes, pénzkivétel nélküli naptári év után mentesülnek a kamatadó alól, a szociális hozzájárulási adó alól pedig azonnal.