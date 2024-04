Az elmúlt évtizedben nőtt az alkoholfogyasztás a nők körében, különösen a járvány idején, a férfiakhoz képest – mondta Dr. Bryant Shuey, a Pittsburgh Egyetem adjunktusa. Szerinte az alkoholfogyasztás növekedése valószínűleg hozzájárul a valóban súlyos, alkohollal összefüggő májbetegséghez, hangulati zavarokhoz, alkohol-megvonási problémákhoz, valamint szív- és gyomorproblémákhoz, amelyeket tanulmányukban kimutattak – írta meg a CNN.

Shuey szerint a romlás egyik oka az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés hiánya lehet a járvány idején.

Azok a nők, akiknél a világjárvány előtt alkohollal kapcsolatos problémáik alakultak ki, elveszíthették a kapcsolatot a járóbeteg-ellátójukkal, az alkoholfüggőség-kezelő központtal vagy az Anonim Alkoholisták támogató csoportjával, ami aztán még nagyobb bajba sodorta őket.

A kutatások szerint az elmúlt évtizedben kétszer olyan gyorsan nőtt a 35-50 év közötti nők aránya, akik egymás után öt vagy több italt isznak meg, mint a férfiak. Ez a tendencia a világjárvány idején romlani látszott.

A diagnózisok 54-66 százaléka az alkohollal összefüggő májbetegségek szövődményeit mutatták, mint például a cirrózis, azaz a májzsugor. Az alkoholmegvonás és az alkohollal összefüggő hangulatzavarok miatti megbetegedések 29-39 százalékot tették ki.

A tanulmány szerint az alkohollal kapcsolatos kórházi kezelések 3-5 százaléka volt kardiomiopátia vagy szívritmuszavar miatt, míg 1-3 százaléka az alkohol okozta gyomorvérzés miatt. Bár a tanulmány nem tudta meghatározni a pontos okot, az emelkedés egyik magyarázata az lehet, hogy a nőknek már a világjárvány előtt is problémái voltak az alkohollal – mondta Dr. Ibraheem Karaye, a New York-i Hempstead-i Hofstra Egyetem népegészségügyi adjunktusa. A járvány súlyosbította az állapotukat – tette hozzá.

A nők több okból is érzékenyebbek az alkohol káros hatásaira.

Szervezetükben kevesebb alkohol-dehidrogenáz található, amely az alkohol lebontásához szükséges enzim. Ráadásul a nők testében valamivel több zsír és kevesebb víz van, mint a férfiak testében, ezért a nőknél az alkohol jobban koncentrálódik.

A kognitív hanyatlás és az agy alkohol miatti zsugorodása is gyorsabban fejlődik ki a nőknél, mint a férfiaknál, emellett az ivás a nőknél a mellrák kialakulásához is vezet, még alacsony fogyasztás esetén is. Az alkohollal kapcsolatos problémák felismerése magában foglalhatja a viselkedésbeli változások megfigyelését, például a megnövekedett fogyasztást, a hangulati ingadozásokat vagy a kötelezettségek elhanyagolását.