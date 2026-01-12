A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a honlaphoz szükséges domain név lefoglalása mellett a „biztos választás” szlogen védjegyoltalmát is kérvényezték. Mint írta: ez azt jelenti, hogy ha a Fidesz a szlogennel termékeket - például bögréket, sapkákat vagy pólókat – kívánna gyártani, az ebből származó bevétel mostantól a Tisza Párt kampányát támogatná.

Az Economx is beszámolt arról, hogy Magyar Péterék szombaton lefoglalták a biztosvalasztas.hu domaint, miután értesültek a Fidesz új szlogenjéről. A pártelnök emellett felajánlotta, hogy a domainért 5 milliárd forintot kérnek a Fidesztől, és a befolyó összeget 100 ezer rászoruló család tűzifavásárlására fordítanák.

A legújabb Facebook-bejegyzésében Magyar Péter hozzátette: „Most, hogy az egész ország a Fidesz kampányának beégésén nevet, úgy döntöttünk, hogy ha már lúd, legyen kövér”.

A Fidesz szombaton „Ez a biztos választás” szlogen mentén tartotta jelöltállító kongresszusát, ahol Orbán Viktor bejelentette: a 2026-os választáson is ő lesz a Fidesz listavezetője.