Elindult a szabadszedéses (svédasztalos) menza a Hegyvidéken, elsőként a Zugligeti Általános Iskolában – adta hírül Facebook-oldalán a kerület polgármestere. Kovács Gergely emlékeztetett, a szabadszedéses menza lényege, hogy nem előre kimért adagokat kapnak a gyerekek, hanem ők választanak, hogy valóban azt egyék, amit szeretnek, és mivel maguknak szedhetik ki a kívánt mennyiséget, várhatóan kevesebb ételmaradék keletkezik.

Hozzátette, abban bíznak, hogy a  gyerekek elégedettek lesznek az új működéssel, és egyre kevesebb élelmiszer végzi majd a kukában.

A kommentek megosztják az olvasókat,

  • van, aki szerint a gyerkeknek meg kell tanulniuk, hogy mindent meg kell enni,
  • mások szerint így a gyermek azt ehet, amit szeret,
  • és van, aki azt írta, az ő iskolájukban már régebben bevezették a módszert, és az étkeztető nagyon jól be tudja lőni a mennyiséget.

Tavaly márciusban írtuk meg, hogy kevesebb ételmaradék, rövidebb sorban állás, több idő az ebédre - erre készült az II. kerületi önkormányzat az iskolákban a szabadszedéses rendszerrel, miután Zuglóban már működött a módszer, de csak ott tudják ezt bevezetni, ahol az önkormányzat gondoskodik a közétkeztetésről. Ahol ilyen, vagy ehhez hasonló rendszert vezettek be, átlagosan majdnem a tizedére esett vissza az ételmaradék mennyisége, és a gyerekek is elégedettebbek az ebéddel – írta a polgármester.

Kapcsolódó