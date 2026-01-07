Elindult a szabadszedéses (svédasztalos) menza a Hegyvidéken, elsőként a Zugligeti Általános Iskolában – adta hírül Facebook-oldalán a kerület polgármestere. Kovács Gergely emlékeztetett, a szabadszedéses menza lényege, hogy nem előre kimért adagokat kapnak a gyerekek, hanem ők választanak, hogy valóban azt egyék, amit szeretnek, és mivel maguknak szedhetik ki a kívánt mennyiséget, várhatóan kevesebb ételmaradék keletkezik.

Hozzátette, abban bíznak, hogy a gyerekek elégedettek lesznek az új működéssel, és egyre kevesebb élelmiszer végzi majd a kukában.

A kommentek megosztják az olvasókat,

van, aki szerint a gyerkeknek meg kell tanulniuk, hogy mindent meg kell enni,

mások szerint így a gyermek azt ehet, amit szeret,

és van, aki azt írta, az ő iskolájukban már régebben bevezették a módszert, és az étkeztető nagyon jól be tudja lőni a mennyiséget.