Az elmúlt napok nyugodt, szélcsendes téli időjárása kedvezett a légszennyező anyagok feldúsulásának Magyarországon – számolt be az Időkép.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint tizenkét városban érte el a levegőhigiénés index a veszélyes szintet.

Az érintett települések között szerepel Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Miskolc, Eger, Salgótarján, Békéscsaba, Esztergom, Várpalota, Ajka, Mosonmagyaróvár és Pécs.

A tartósan borongós, párás és ködös idő a felelős a levegő minőségének jelentős romlásáért. Több városban a szálló por koncentrációja emelkedett meg számottevően. Csütörtökön további tizennégy településen minősítették egészségtelennek, míg öt másik városban kifogásoltnak a levegő minőségét.

Az előrejelzések szerint a következő napokban a legtöbb térségben nem várható jelentős javulás, sőt, a tartós fagyos időjárás miatt akár tovább is növekedhet a légszennyező anyagok koncentrációja. Ott viszont, ahol megélénkül a szél, átmeneti javulásra lehet számítani.