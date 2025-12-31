Orbán Viktor évértékelő, évzáró interjút adott a közmédia vendégeként. A miniszterelnök szerint 2025 természetrajzát jól mintázzák a műsorvezető által felolvasott idézetek, melyek nyugati országok politikusaitól származtak, és háborúpártinak titulálta azokat. Mint fogalmazott, „fontos év volt, vízválasztó”, kezdve azzal, hogy az amerikai elnök megnyerte a választást. Úgy vélte, Donald Trump képes békét teremteni. Először fordult elő idén, hogy az amerikaiak és az európaiak stratégiai ügyben, a háború kapcsán más álláspontot képviselnek. Ők folytatni akarják a háborút szavai szerint, az EU fegyverkezésére célozva.

Orbán szerint a fő kérdés, kimaradunk-e az európai háborús döntésekből, vagy sem, ez volt a kérdés 2025-ben. Magyarország Brüsszelhez való csatlakozási kérdésének éve lesz 2026.

Visszaemlékezése szerint 2024-ben, Trump előtt még az Egyesült Államok és az EU együtt próbált a háborúba préselni másokat. Az, hogy a mostani amerikai elnök maga mögé sodorja az európaiakat a béke érdekében, nem vált valóra, ezért újra kellett kalkulálni magyar szemszögből a helyzetet - vázolta fel, jelezve, a hadigazdaság helyett a békegazdaság ügye mellett tör pálcát. Az erre való felkészülés vitt el szerinte 6-7 hónapot.

A magyar gazdaság teljesítménye arra épül zömmel, hogy értéket teremtünk és azt külföldön eladjuk – idézte fel, hozzáfűzve, folyamatosan dolgoznak azon, hogy a konnektivitás mentén nem európai piacokon is el tudják helyezni a hazai exportcikkeket.

A nyugati világ kettévált, így szerinte nincs egy szégyenpad, padok vannak már. Ha az amerikaiaknak sikerülne megállapodnia az oroszokkal, akkor az orosz piac kinyílna Magyarország számára – fogalmazott.

Amit ma Európa és az Egyesült Államok között látunk, az a szembenállás el tud-e oda jutni, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül is békét kötnek az oroszokkal: ez a 2026-os év nagy kérdése

– húzta alá a kormányfő.

Felmerült, veszélyes-e az országméret szerint kisegér Magyarország és az elefánt Egyesült Államok közös dübörgése, ám Orbán szerint ez csak akkor veszélyes, ha összekötjük velük a sorsunkat.

Magyarország elég erős ahhoz önmagában is, hogy ki tudjon maradni egy háborúból – szögezte le Orbán Viktor, aki szerint ma már az Európa Tanács ülései a korábbi polgári hangnem helyett haditanácsra emlékeztetik, ahol az Ukrajna győzelemre segítésén dolgoznak, legyőzve Oroszországot.

Úgy látja, az emberek kevés impulzust kapnak arról, hogy az európai vezetők milyen közel sétálnak ahhoz a szakadékhoz, aminek a neve háború.

Arra a kérdésre, hogy volt szovjet érdekszférában lehetséges-e semlegesnek maradni, a miniszterelnök azt felelte, nem ez a céljuk, nem kívánnak a nyugati szövetségi rendszerből átsorolni, hanem azt kívánják elérni, hogy mind az EU-ban, mind a NATO-ban értelmes döntések szülessenek. Szerinte a NATO-ban „jobban állunk”, mint Brüsszelben, de az unióban is már jobban, mint eddig. A céljuk a „békepárti erőket” többségbe juttatni, akár a Patrióták nevű EU-s csoporttal is. Ki akarnak egyezni az oroszokkal, tartós békét teremtenének Ukrajnában, a békegazdaságot hoznák vissza Európában – sorolta terveiket.

Kegyelmi botrány, önreflexió, Magyar Péter

Novák Katalin a kegyelmi botrány miatti lemondásakor Orbán Viktor azt mondta, ha már beütött a baj, tanulni kell belőle. Most úgy fogalmazott, higgadtság, nyugalom, körültkeintés és egyeztetés, ezeket tanulták belőle, és hogy a lehető legtöbb döntést a lehető legszélesebb egyeztetéssel kell meghozni, a kegyelmi ügyet említve azt mondta, az egyéni, partizándöntések okozták azt is.

Arról, hogy a korszerűség hiánya miatt a Fidesz lassú anyahajóként mozdul, úgy nyilvánult meg, szerinte a drónok gyorsan mozognak, jól futnak, de ő nem a kockázatos kalandokban bízik. Az a három-négy érték legyen világos, melyen nyugszik az ország politikája, inkább ezt szereti. Magyarország egy kivételesen stabil európai ország, munkaalapú gazdasági rendszerrel, családbarát társadalmi rendszerrel, s ebből a két pillérből szerinte nem szabad engedni. Itt érdemalapú, teljesítményalapú gazdaságpolitika van, szuverenitás van, nem gender, sem migráció – sorolta.

Az önreflexió kapcsán úgy vélte, reméli, aki „rosszarcúként” távozik a Fideszből, az a rossz tulajdonságait is magával viszi, majd az interjúban Magyar Péter neve is felvetődött. Orbán szerint a politika nehéz szakma, ezért bízik abban, hogy az értékelvű, alkotni óhajtó politikusok vannak többen, és az érdekelvű társutasok kevesebben. Az a fontos, esténként visszatekint-e az ember a döntéseire, hogy azok jók voltak-e, de ezt karakterkérdésnek tartja. De úgy hiszi, soha nem lehet minden tökéletes, mindig van min javítani.

Szerinte az a kérdés, „tartod-e az irányt, van-e egy cél, ami felé haladsz”.

A műsorvezető felvetette, Magyar Péternek a magyar politikai életbe való berobbanása okozott némi bénultságot a kormánypártnak. Erre Orbán azzal replikázott, szerinte nem volt bénultság, s egy kormányzó pártnak nem az ellenzékkel és a kampányolással kell foglalkoznia. Azt mondta, szerinte személyi változás történt, de lényegi nem.

Arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból, erre kérek felhatalmazást tőlük

– hangsúlyozta Orbán Viktor az áprilisi országgyűlési választás kapcsán, megjegyezve, a közvélemény-kutatások „bakokat szoktak lőni” Európában is.