A migráció kérdése az áprilisi választás fontos kérdése lesz - közölte Orbán Viktor. „Ellenállunk-e, lázadunk-e a brüsszeli döntés ellen, vagy elfogadják a magyarországi politikai pártok Brüsszel nyomását és döntését és beengedik nyugatról a migránsokat“ - reagált a miniszterelnök a közmédiának Isztambulból Budapestre tartva a repülőn a hétfőn elfogadott új brüsszeli migrációs szabályokra.

Orbán Viktor hétfőn a Facebookon azt írta, Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum intézkedéseit: „Lázadás indul!” Arra a kérdésre, hogy ez pontosan mit jelent, a miniszterelnök leszögezte, „Itt egy egészen új helyzettel állunk szemben, sok minden volt már migrációs ügyben, de ez még nem” - közölte a kormányfő.

Hétfőn az uniós tagállamok belügyminiszterei megegyeztek a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról, amely az Európai Unió (EU) migrációs és menekültpolitika központi eleme. Döntöttek arról is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra: Magyarország egyik kategóriába sem tartozik, a rászoruló országokat viszont segíteni kell, akkor is, ha a döntés ellen szavaztak. A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. Ha a magyar kormány nem tesz eleget a paktumban foglaltaknak, kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene az Európai Bizottság írta a hvg.hu. Ha ennek során az Európai Bíróság megállapítja a jogsértést, akkor egy külön eljárásban pénzbüntetést lehet kiszabni, amely be nem fizetés esetén bármilyen uniós támogatásból levonható. A tanács a politikai megállapodás után az év végéig fogadja el a végrehajtási határozatot. A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba, és új szabályokat vezet be az uniós menekültügyi rendszer működésére vonatkozóan.

„Volt, hogy migránsok próbálnak betörni Magyarországra és Magyarországon keresztül Nyugat-Európába. És mi akkor építünk kerítést és nem engedjük őket, ez volt. Sőt, aki valahogy bejutott, azt is innen kipateroljuk. Az is volt, hogy Brüsszel azért megbüntet bennünket - amúgy abszurd -, mert hát mi védjük Európát ezzel, de mégis, mert nem engedjük be őket, fizetnünk kell napi 1 millió eurót. Ez is volt már. De ez mind délről jön“ - mondta Orbán Viktor a döntésre reagálva az MTI tudósítása szerint.

Hozzátette: ami most történt, teljesen új fejezet a migráció történetében. „Most arról van szó, hogy vannak országok tőlünk nyugatra, akik nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól, ott bejutottak. Tehát tőlünk nyugatra vannak. Azt döntötte az unió, hogy ezektől az országoktól, vagyis nyugati irányból hozzunk be Magyarországra migránsokat” - mondta. Megjegyezte, nemcsak a délről jövőkkel szemben kellene védekezni, hanem a nyakunkba küldik őket nyugatról.

Szerinte még nem a migránsok jönnek maguktól Nyugat-Európából, hanem Brüsszel úgy dönt, hogy ide küldi őket. „És ha mi nem fogadjuk őket, sok száz migránsról beszélünk, akkor fizetnünk kell” - hívta fel a figyelmet.

A menekültek számára és a büntetés összegére vonatkozó kérdésre azt mondta: „Össze-vissza vannak a számok, de a lényeg az az, hogy ezekről a számokról, hogy mikor mennyi migránst kell befogadni, mennyit küldenek ránk, erről egyedileg dönt mindig a bizottság. Én azért nem szavaztam meg, Magyarország azért nem támogatta a migrációs paktumot, mert mondtuk, hogy ez fog bekövetkezni”.

Szerinte az unió azt mondja majd, hogy migrációs veszélyhelyzet van, évek óta az van, erre hivatkozva ez a jogszabály megadja neki a jogot, hogy ő döntsön, tehát nem Magyarország dönt arról, hogy beenged-e, befogad-e migránsokat, hanem Brüsszel fog erről dönteni, és ezt ki is kényszerítheti pénzbüntetéssel - mondta még Orbán Viktor.