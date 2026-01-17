A meteorológiai előrejelzések szerint helyenként minimális ónos eső és köd mellett estétől újra extrém hideggel, akár -15, -20 Celsius-fokkal kell számolni, elsősorban az északkeleti országrészben. Elzárt település sehol nincs sehol az országban. Útlezárás, súlykorlátozás nincs érvényben - tudatta az Operatív Törzs.

Felidézték, hogy 173 tűzoltó a rászorulóknak szánt tűzifa szállítás előtti feldarabolását végezte. 475 katona, rendőr és polgárőr 108 járművel juttatta el az életmentő tüzelőt az érintetteknek, akiknek nem volt mivel fűteniük. Pénteken 326 helyszínre jutott tüzelő, mindenhová egy köbméter. Nyíregyházán a fa rakodásában fogvatartottak is részt vettek. A tüzelő rászorulókhoz juttatása a hétvégén is folyamatos.

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 80 helyszínre, közlekedési balesetekhez és épületkárokhoz riasztották.

Kecskeméten egy családi ház tetőszerkezete a hó miatt megrogyott, a ház lakhatatlanná vált. Az ott élő 3 embert az önkormányzat helyezte el.

Nagykőrösön is beomlott egy családi ház teteje, a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz ment.

Jánoshalmán egy családi ház felázott, részben összedőlt, lakhatatlanná vált, egy lakója rokonoknál lett elhelyezve.

Szolnokon egy nagytestű kutya a jeges Zagyvába esett, a tűzoltók mentették ki az állatot.

A rendőrséget is risztották:

176 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 21 személyi sérüléssel járt.

A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2303 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 106 esetben nyújtottak számukra segítséget.

741 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 3 embert kellett figyelmeztetni.

A mentőszolgálat 4176 esethez vonult tegnap.

Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása szombat reggel Felsőtárkányban 20 fogyasztónál van folyamatban.

Az egészséges ivóvízellátás tegnap 41 településen és a XII. kerületben akadozott, 7508 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás 3 fogyasztási helyen van folyamatban, amely 402 háztartást érint.

A hulladékszállításban tegnap 26 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások főként a szelektív és zöldhulladék-szállítást érintik.

A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan.

A betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

A közúthálózaton lezárást igénylő esemény nem történt pénteken.

A hókotráson és síkosságmentesítésen 37 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 63 572 tonna útszóró só és 2 221 340 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasútvonalakon jelenleg nincsenek fennakadások, csupán kisebb késések fordulhatnak elő.

Busszal minden település elérhető az országban, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Veszprém vármegyében néhány megállóhelyet még nem tudnak érinteni a buszok, ezek listája elérhető az https://www.utinform.hu/ oldalon. Pénteken Kállón a helyi busz az út menti árokba csúszott. A buszon utas nem tartózkodott.

A légiközlekedés zavartalan.

A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok.

A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben.

A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre.

A köznevelésben hétfőre sehol sem rendeltek el rendkívüli szünetet.

A szakképző intézmények közül egyben rendeltek el hétfőre online oktatást.

Az Operatív Törzs arra is felhívja a figyelmet, hogy

a várható hideg időjárásra tekintettel az autósok az üzemanyagtartályt ne hagyják kiürülni, ha már csak félig van a tank, inkább tankolják tele.

Készüljenek úgy, hogy ha elakadna a jármű, akkor is tudják fűteni, amíg megérkezik a segítség. Tegyenek a kocsiba takarót és kabátot.

Aki teheti, a -15, -20 fokos hidegben kerülje a kint tartózkodást.

A szociális intézmények egész nap fogadják a rászorulókat, senkinek sem kell ilyen hidegben az utcán tartózkodnia. Aki bajba került embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.