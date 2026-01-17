Ma többnyire párás, ködös, borongós idő várható, helyenként szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Délután helyenként szakadozottá válhat a felhőzet és rövid időre a nap is előbújhat. Gyenge, mérsékelt lesz a keleties szél. Délután 2 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton a nyirkos, hideg idő miatt továbbra is sajoghatnak az ízületek, lehangoltság, fáradékonyság alakulhat ki sokaknál.



Kelet felől megkezdődik a hidegebb, szárazabb levegő beáramlása, ami a hidegfrontra érzékenyeknél fejfájást, görcsös panaszokat, vérnyomás-ingadozást és keringési problémákat idézhet elő.

Vasárnap sokfelé számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokra, de elsősorban az Alföldön tartósan borongós, párás maradhat az idő. A párás, ködös tájakon szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat. A Dunántúlon helyenként élénk lehet a keleti, délkeleti szél. Hajnalban sokfelé számíthatunk erős fagyra, a derültebb északi, északkeleti tájakon -15 fok közelébe hűlhet le a levegő. Napközben csak -5 és +2 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet - írta az Időkép.

Hétfőn a reggeli köd, pára az Alföld nagy részén megmaradhat, másutt napos idő ígérkezik. Helyenként a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik majd a keleti, délkeleti szelet. Erősen fagyos lesz a reggel, az Északi-középhegységben és az Alföld északi felén akár -18, -20 fok lehet. Napközben mindenhol fagypont alatt marad a hőmérséklet, kora délután -9 és -1 fok közötti maximumokra van kilátás.

Kedden is pára, köd, zúzmarás köd több helyen képződhet, ami helyenként tartósan megmaradhat. Az ország túlnyomó részén azonban napos, száraz időre készülhetünk. Néhol a Dunántúlon élénkülhet meg a keleti, délkeleti szél. Hajnalban ismét erős, -8, -19 fok közötti fagyokra van kilátás, de néhol -20, -21 fok is előfordulhat. Napközeben -9, 0 fok valószínű.