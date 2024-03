Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

„Ahogy korábbi közleményünkben világossá tettük: bármilyen fenntartóváltás támogatását kizárólag abban az esetben fontolnánk meg, ha abban minden érintett, tehát a szülői közösség, a diákönkormányzatok és a pedagógus közösség egyetért. Ez a Veres Péter Gimnázium esetén nyilvánvalóan nem áll fenn, ezért nem támogatjuk a fenntartóváltást” – fogalmazott közleményében Dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

Követelik, hogy az állam mint fenntartó haladéktalanul lásson hozzá a feladatai elvégzéséhez: biztosítsa a gimnázium épületének felújításához szükséges anyagi forrásokat és kezdje meg a már sokszor elhalasztott felújítást.

Nem csak azért, mert – ezen a jogcímen – minden eddiginél több pénzt von el önkormányzatunktól, hanem azért is, mert a gyerekek az ország jövője és ennél sokkal többet érdemelnének.

– áll a polgármesteri hivatal a közleményben.

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) által fenntartott Milton Friedman Egyetem pályázott a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium fenntartói jogára. Schottner Krisztina, az egyetem rektora az Indexnek elmondta, hogy a gimnázium átvétele csakis a gimnázium tanári karának és a szülői munkaközösségnek az egyetértésével és együttműködésével történhet.

Rengeteg oktatási intézmény várja a sorsát

Korábban az Economx beszámolt arról, hogy új fokozatba kapcsolt az „iskolai privatizáció”. Már jó ideje több egyetem is fenntart általános és középiskolát, amelyek egyetemi gyakorlóiskolákként működnek az országban: ezek ráadásul szinte mind hagyományosan kitűnően teljesítő, elit iskolának számító intézmények. Újabban azonban olyan egyetemek is elkezdtek jövőbeli fenntartóként általános iskolákért és középiskolákért bejelentkezni, amelyek nem indítanak pedagógus képzést, tehát nagy eséllyel nem újabb gyakorló iskolák gründolása a cél.

Az alapítványi Gábor Dénes Egyetem, amely a budai Tamási Áron Általános Iskola és Gimnáziumra vetett szemet, visszalépett a fenntartói jog átvételének szándékától. A 2025-ös tanévtől fizetőssé tették volna a képzést.

Az Óbudai Egyetem egyszerre két gimnáziumra is szemet vetett. A székesfehérvári gimnáziumokat már 2024 szeptemberétől venné át a modellváltó felsőoktatási intézmény, a két szóban forgó iskola: a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola – ahova Orbán Viktor is járt –, valamint a Vasvári Pál Gimnázium. A fenntartóváltást maga az Óbudai Egyetem kezdeményezte, és a sajtónak azt is megerősítette, hogy egyhangúlag támogatta az átvételt mindkét gimnázium tantestülete.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Totyik Tamás közölte, hogy jelenleg 60 állami fenntartású, valamely tankerületi központhoz tartozó oktatási intézmény várja épp a sorsát, hogy átadják az egyetemeknek, de leginkább a történelmi egyházaknak.